The New York Times: Впервые о таинственной программе Пентагона по изучению НЛО

Вашингтон – В 600-миллиардном бюджете Пентагона почти невозможно найти неприметные 22 миллиона долларов, потраченные на Программу изучения современных аэрокосмических угроз.

Именно такая скрытность и нужна была министерству обороны.

На протяжении многих лет в рамках этой программы изучались доклады о неопознанных летающих объектах, о чем свидетельствуют заявления официальных представителей Пентагона, интервью с участниками программы, и те документы, которые удалось получить The New York Times. Руководил программой сотрудник военной разведки Луис Элизондо (Luis Elizondo), а кабинеты ее участников находились на пятом этаже кольца С в глубине пентагоновского лабиринта.

Ранее министерство обороны никогда не признавало существование такой программы, заявляя, что она была закрыта в 2012 году. Однако ее сторонники говорят, что, хотя Пентагон в то время прекратил ее финансирование, программа продолжает действовать. По их словам, последние пять лет участники этой программы продолжают изучать все случаи, о которых им сообщают военнослужащие. Параллельно они выполняют другие служебные обязанности в министерстве обороны.

Таинственная программа, которая до сих пор скрывается под завесой секретности, была начата в 2007 году. Вначале ее финансировали по запросу демократа из Невады Гарри Рида (Harry Reid), который в то время был лидером сенатского большинства. Этот человек давно интересуется данным явлением. Большая часть выделяемых денег уходил на счета компании аэрокосмических исследований, которой руководит миллиардер, предприниматель и давний друг Рида Роберт Бигелоу (Robert Bigelow), в настоящее время работающий вместе с НАСА над созданием саморазвертывающегося космического корабля, которым люди могли бы пользоваться, находясь в космосе.

Выступая в мае в программе «60 минут», Бигелоу сказал, что «абсолютно уверен» в существовании инопланетян, а также в том, что НЛО прилетают на Землю.

Сотрудничая с компанией Бигелоу, штаб-квартира которой находится в Лас-Вегасе, участники программы подготовили серию документов, в которых описываются случаи обнаружения летательных аппаратов, перемещающихся с огромной скоростью без видимых признаков двигательных установок, а также зависающих в воздухе, как будто на них не действует сила тяготения.

Участники программы также изучали видеозаписи встреч неопознанных объектов с американскими военными самолетами. Одна из таких записей появилась в августе. На ней видно, как два истребителя ВМС F/A-18F с авианосца «Нимиц» преследуют овальный объект беловатого цвета размером с авиалайнер. Происходило это недалеко от побережья в районе города Сан-Диего в 2004 году.

Рид, ушедший из конгресса в этом году, заявил, что он гордится программой. «Я не стыжусь и не сожалею о том, что запустил ее, – заявил Рид, давая недавно интервью в Неваде. – Мне кажется, это одно из тех полезных дел, которое я сделал, работая в конгрессе. Я сделал нечто такое, что до меня не делал никто».

Программу поддержали еще два бывших сенатора и высокопоставленных члена подкомитета по оборонным расходам. Это республиканец с Аляски Тед Стивенс (Ted Stevens) и демократ с Гавайев Дэниэл Инуйе (Daniel K. Inouye). Стивенс умер в 2010 году, а Инуйе в 2012-м.

Астрофизик из Массачусетского технологического института Сара Сигер (Sara Seager) заявляет, что, хотя мы не знаем о происхождении неопознанных летающих объектов, это вовсе не означает, что они с другой планеты или из другой галактики. Ничего не говоря о достоинствах этой программы, она говорит: «Когда люди утверждают, что видели какой-то необычный феномен, иногда это заслуживает серьезного изучения». Вместе с тем, добавляет Сигер, «люди порой не понимают, что часто существуют явления, которым наука пока не нашла объяснения».

Бывший инженер космических челноков НАСА Джеймс Оберг (James E. Oberg) написал 10 книг о космических полетах, в которых он часто развенчивает заявления о встречах с НЛО. Такие встречи вызывают у него большие сомнения. «Есть множество прозаических событий и особенностей человеческого восприятия, которыми можно объяснить эти истории, – сказал Оберг. – Многие люди делают что-то в воздухе и не хотят, чтобы об этом знали другие. Они радостно скрываются под этот шумок, оставаясь незамеченными, и даже используют его в качестве маскировки».

Тем не менее Оберг говорит, что он положительно оценивает проводимое исследование. «Вполне возможно, что здесь таится важная разгадка», – отмечает он.

Отвечая на вопросы The New York Times, представители Пентагона в этом месяце признали существование данной программы, которую инициировало Разведывательное управление министерства обороны. Однако они подчеркнули, что программа просуществовала пять лет и была завершена в 2012 году.

«Было решено, что есть другие, более неотложные приоритеты, требующие финансирования, и что министерству обороны следует внести изменения в свои планы», – отметил в своем электронном сообщении официальный представитель Пентагона Томас Кроссон (Thomas Crosson).

Однако Элизондо сказал, что в 2012 году закончилось лишь государственное финансирование программы. Он дал интервью, в котором отметил, что продолжал свою работу вместе с представителями ВМС и ЦРУ. Он работал в своем кабинете в Пентагоне до октября, после чего уволился в знак протеста против чрезмерной секретности и из-за внутреннего противодействия.

«Почему мы не уделяем больше времени и не прилагаем больше усилий для решения этого вопроса?» – написал Элизондо в своем прошении об отставке на имя министра обороны Джима Мэттиса. По его словам, работа в рамках программы продолжается, и на его место назначен другой человек, чье имя он отказался назвать.

США на протяжении десятилетий занимались изучением НЛО. Занимались этим и американские военные. В 1947 году ВВС начали серию исследований, изучив более 12 тысяч случаев обнаружения неопознанных летающих объектов. В 1969 году исследования были официально прекращены. Руководители данного проекта, включавшего исследование под кодовым названием «Синяя книга», которое было начато в 1952 году, пришли к выводу, что в большинстве случаев были замечены не НЛО, а звезды, облака, обычные авиалайнеры и самолеты-разведчики. Правда, 701 случай так и не нашел своего объяснения.

Роберт Симанс-младший (Robert C. Seamans Jr), занимавший в то время должность министра ВВС, отметил в служебной записке о прекращении проекта «Синяя книга», что его невозможно больше оправдывать интересами национальной безопасности и науки.

По словам Рида, интерес к НЛО ему привил Бигелоу. В интервью Рид заявил, что в 2007 году Бигелоу рассказал ему о разговоре с представителем Разведывательного управления министерства обороны, который хотел побывать на его ранчо в Юте, где Бигелоу проводил свои исследования.

По словам Рида, он встретился с сотрудниками этого ведомства вскоре после беседы с Бигелоу. Он узнал, что они хотят начать программу изучения НЛО. После этого Рид поговорил со Стивенсом и Инуйе, чтобы обеспечить поддержку на Капитолийском холме.

«За несколько лет до этого я беседовал с Джоном Гленном», – сказал Рид, имея в виду астронавта и бывшего сенатора из Огайо, который умер в 2016 году. По словам Рида, Гленн считал, что федеральное правительство должно серьезно изучить проблему НЛО, обратившись в этих целях к военным, в первую очередь, к летчикам, докладывавшим о неизвестных им летательных аппаратах, действия которых они не могли объяснить.

По словам Рида, военные часто не докладывали командованию о фактах обнаружения странных объектов, опасаясь того, что их поднимут на смех или подвергнут общественному порицанию. Рид сказал, что встреча со Стивенсом и Инуйе «прошла очень легко и просто».

Он добавил: «Стивенс сказал, что ждал этого момента со времен своей службы в ВВС». (Сенатор от Аляски был летчиком армейской авиации и во время Второй мировой войны летал на транспортных самолетах над Китаем.)

По словам Рида, во время встречи Стивенс рассказал ему, что его иногда преследовали странные летательные аппараты неизвестного происхождения, летевшие за ним на протяжении многих километров.

Никто из этих троих сенаторов не хотел начинать публичные дебаты в сенате о финансировании данной программы, заявил Рид. «Это были так называемые „черные деньги", – сказал он. – Об этом знал Стивенс, об этом знал Инуйе, и больше никто. Именно такая секретность требовалась нам для проведения этой программы».

Тхэ New York Times получила информацию о том, что с конца 2008-го по конец 2011 года конгресс выделил на программу изучения НЛО около 22 миллионов долларов. Эти деньги уходили на руководство программой, на проведение исследований и подготовку аналитических оценок тех угроз, которые представляют неопознанные летающие объекты.

Финансирование получала компания Бигелоу Bigelow Aerospace, которая нанимала субподрядчиков и исследователей для работы в рамках программы.

По указанию Бигелоу его компания перестроила несколько зданий в Лас-Вегасе, приспособив их для хранения металлических сплавов и прочих материалов, которые, по словам Элизондо и подрядчиков, были обнаружены в тех местах, где встречались неизвестные воздушные объекты и явления. Исследователи также опрашивали людей, которые заявляли, что встречи с этими объектами оказывали на них некое физическое воздействие. Ученые изучали этих людей в поисках физиологических изменений. Кроме того, они беседовали с военнослужащими, которые докладывали о встречах со странными летательными аппаратами.

«Мы оказались в положении Леонардо да Винчи, открывшего двери современной автомастерской, – сказал инженер Гарольд Путхофф (Harold E. Puthoff), проводивший исследования экстрасенсорного восприятия для ЦРУ, а затем работавший подрядчиком в рамках этой программы. – Прежде всего он попытался бы выяснить, что за пластмасса там хранится, ведь он не мог ничего знать об электромагнитных сигналах, которые отвечают за ее функционирование».

Участники программы собирали видео- и аудиозаписи инцидентов с НЛО. Среди прочего, у них появилась запись с борта самолета F/A-18 Super Hornet. На ней видно, как какой-то летательный аппарат, окруженный мерцающим свечением, летит на большой скорости и при этом вращается. На записи слышно, как летчики пытаются понять, что они увидели. «Да там их целая армада!» – восклицает один пилот. Представители Министерства обороны отказались сообщить место и дату этого инцидента.

«В международном масштабе мы – самая отсталая страна в мире в изучении этого вопроса, – сказал Бигелоу в интервью. – Наши ученые боятся подвергнуться остракизму. А наши СМИ боятся всеобщего осуждения. Китай и Россия в этом отношении гораздо более открыты, и они работают над этим с серьезными организациями, существующими у них. Страны поменьше, такие как Бельгия, Франция, Англия, и государства Южной Америки типа Чили тоже проявляют открытость. Они готовы обсуждать эту тему, не желая ограничивать себя глупыми табу».

К 2009 году Рид решил, что в рамках программы удалось сделать выдающиеся открытия, которые нуждаются в дополнительной защите и соответствующий секретности. «В объяснении ряда необычных аэрокосмических явлений достигнут большой прогресс», – сообщил Рид в письме на имя заместителя министра обороны того времени Уильяма Линна (William Lynn). В связи с этим он попросил ограничить доступ к этой программе, повысив ее степень секретности.

В 2009 году директор программы подготовил для Пентагона короткий отчет о ее проведении. В нем утверждалось: «То, что ранее считалось научной фантастикой, сегодня является научным фактом». Кроме того, автор отчета заявил, что Соединенные Штаты не в состоянии защититься от некоторых обнаруженных технологий. Однако Риду отказали в просьбе повысить степень секретности этой программы.

Элизондо в своем заявлении об уходе в отставку от 4 октября отметил, что нужно более серьезно относиться к «многочисленным докладам моряков, летчиков и представителей других видов вооруженных сил о необычных летательных аппаратах, мешающих работе наших систем вооружений и демонстрирующих невероятные возможности, которые у нас могут появиться только в отдаленном будущем». Он выразил недовольство теми ограничениями, которые наложены на программу исследования НЛО. Элизондо заявил Мэттису, что «в интересах вооруженных сил и всей страны необходимо удостовериться в возможностях и намерениях этих объектов».

Теперь Элизондо поддерживает Путхофф и еще один бывший руководитель из Пентагона Кристофер Меллон (Christopher K. Mellon), работавший помощником министра обороны по вопросам разведки. Они создали новое коммерческое предприятие под названием To the Stars Academy of Arts and Science. Они открыто рассказывают о своих усилиях и о том, что их компания собирает средства на исследования НЛО.

В своем интервью Элизондо заявил, что в ходе проведенной работы он с коллегами выяснил одну важную вещь. По всей видимости, изучаемые ими аппараты не принадлежат ни одной стране. «Ни одно государство, ни одно ведомство не должно засекречивать эти факты, скрывая их от народа», – заявил он. Рид, со своей стороны, отметил, что ему неизвестно, откуда берутся эти объекты. «Если кто-то говорит, что знает об этом, он сам себя дурачит, – сказал он. – Мы этого не знаем».

Вместе с тем Рид отметил: «Но нам нужно с чего-то начинать».

