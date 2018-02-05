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The Wall Street Journal: Россия возвращается на «задний двор» США. Карибский кризис повторится?

05.02.2018 - 17:09

Майами – Россия укрепляет свои позиции вблизи границ США – в Карибском регионе, который Москва покинула после окончания холодной войны и в который она теперь возвращается со своими инвестициями, дипломатией и военным оборудованием.

За последние несколько месяцев Россия наладила многосторонние отношения с крохотным государством Гренада, чье название хорошо знакомо многим американцам с тех пор, как президент Рональд Рейган вторгся туда в 1983 году, чтобы помешать укреплению позиций еще одного революционного правительства в Карибском регионе.

Сегодня позиции России в Карибском регионе стали «сильнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», как сказал представитель лондонской консалтинговой фирмы Caribbean Council.

Сегодня ставки в соперничестве США и России в этом регионе остаются не слишком высокими по сравнению со ставками в эпоху холодной войны с ее Карибским ракетным кризисом и страхом перед возможным началом ядерной войны.

Однако это не может сдержать борьбу за влияние в Карибском регионе и Латинской Америке. Генерал Джон Келли (John Kelly), который сейчас занимает пост главы аппарата Белого дома, а в прошлом руководил Южным командованием США, в 2015 году сказал, что Россия президента Владимира Путина бросает США вызов в этом регионе.

В прошлом году преемник генерала Келли, адмирал Курт Тидд (Kurt W. Tidd) повторил эту мысль: Россия, по его словам, «использует инструменты мягкой силы в попытке бросить вызов лидерству США в Западном полушарии».

В четверг, 1 февраля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) отправится сначала в Мексику, а затем в Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку в попытке укрепить отношения Вашингтона со странами этого региона.

Россия идет своим путем. Летом прошлого года Гренада открыла свое посольство в Москве и назначила своим послом в России Олега Фирера (Oleg Firer), который родился в Советском Союзе и который сейчас имеет двойное гражданство США и Гренады. В сентябре Гренада (численность населения – 111 тысяч человек) и Россия (140 миллионов человек) подписали соглашение о безвизовом режиме между ними. Целью Гренады являются инвестиции, развитие торговли и туризма.

На Карибских островах Россия налаживает связи с некоторыми из южных соседей США. Россия экспортирует свою продукцию в такие страны, как Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Нидерландские Антильские Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго.

«Для нас Россия – это ворота в Евразию, – сказал г-н Фирер, который родился на Украине и который выступал за расширение отношений с Москвой. – Мы видим в ней огромный рынок».

Правительства этих двух стран работают над соглашениями в области сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и технологий. Осенью Global Petroleum Group, подразделение российского конгломерата «Система», обнаружило природный газ в водах Гренады.

«Мы не собираемся закупать оружие, – подчеркнул Николас Стил (Nickolas Steele), министр здравоохранения, социальной защиты и международного бизнеса Гренады. – Мы уже прошли этот путь в период прошлой холодной войны, когда мы поддержали одну конкретную доктрину, встали на сторону одной конкретной страны и тем самым навлекли на себя массу неприятностей. В настоящее время наши отношения основаны исключительно на экономической выгоде».

В продаже оружия нет ничего необычного для России. Осенью Москва заявила о том, что она готовится подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере с Суринамом, расположенным на северо-восточном атлантическом побережье Южной Америки.

Ниермала Бадрисинг (Niermala Badrising), посол Суринама в США, отметил, что Суринам также стремится наладить сотрудничество с Россией в области торговли, технологий и туризма. «Я полагаю, что, будучи маленьким государством, в смысле геополитического и геостратегического сотрудничества мы должны укреплять связи в различных сферах с различными странами», – сказал он.

В январе чиновники ВМС США сообщили, что в Карибском море был обнаружен российский шпионский корабль, направлявшийся к побережью Флориды. В прошлом году США засекли тот же корабль – «Виктор Леонов» – у берегов Коннектикута и Джорджии.

Некоторые эксперты расценивают маневры России как хорошо спланированный вызов лидерству США в этом регионе, как ответ на то, что российские чиновники считают вмешательством США и НАТО в дела Восточной Европы.

«Россия искала способ отправить стратегическое сообщение США: если вы с нами играете, мы тоже можем поиграть с вами на вашем "заднем дворе"», – объяснил Эван Эллис (Evan Ellis), профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США.

Южное командование США, которое управляет военно-морской базой в заливе Гуантанамо, контролирует примерно 7 тысяч солдат в Карибском регионе и Центральной и Южной Америке.

Во время холодной войны Советский Союз предоставлял помощь Кубе, поддерживая своего коммунистического союзника в Западном полушарии, который служил противовесом деятельности НАТО в Европе.

Интерес России к Латинской Америке угас в 1990-х годах, но вновь возник после войны России и Грузии 2008 года, когда Даниэль Ортега (Daniel Ortega), бывший союзник Советского Союза, сумевший вернуться на пост президента Никарагуа, признал две грузинские сепаратистские республики, Абхазию и Южную Осетию, суверенными государствами.

Вскоре после этого г-н Ортега получил партию российских транспортных вертолетов. Кроме того, в 2008 году Россия провела военные учения в Карибском море вместе с ВМС Венесуэлы.

В течение следующих шести лет российское агентство «Рособоронэкспорт», занимающееся экспортом оружия, заключило соглашения с несколькими странами Латинской Америки.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2001 по 2013 годы Россия продала Латинской Америке оружие на сумму в 14,5 миллиарда долларов – это примерно 40% импорта оружия в этом регионе. Большая часть этих соглашений была подписана с Венесуэлой.

После начала украинского кризиса в 2013-2014 годах Россия стала еще активнее укреплять свои связи со странами Западного полушария. Г-н Путин посетил Аргентину, Бразилию, Кубу и Никарагуа.

Среди проектов, к реализации которых Россия приступила с тех пор, можно назвать соглашение с Никарагуа 2015 года, разрешающее российским кораблям заходить в порты этой страны; поиски месторождений природного газа и ядерные исследования в Боливии; строительство гидроэлектростанции в Эквадоре; бокситовые рудники на Ямайке и Гайане, которыми руководит United Co. Rusal, глава которой Олег Дерипаска принимал участие в деловых проектах, имевших большое значение для Кремля.

Российские компании и государственные агентства также поддерживают автомобилестроение, производство электроэнергии и добычу нефти на Кубе, а российский нефтяной гигант «Роснефть» поддерживает тесные связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela.

Снижение уровня импорта США может заставить государства Карибского региона начать налаживать торговые отношения с другими странами. В 2016 году объемы импорта США из 17 стран Акта об экономическом возрождении Карибского бассейна снизились в течение пяти лет до 5,3 миллиарда долларов с 11,9 миллиарда долларов в 2012 году.

Среди стран, которые оценили потенциал налаживания связей с Россией, оказалась Ямайка, которая в 2016 году назначила своего консула в России. У Антигуа и Барбуды тоже есть свой консул в Москве, как и у государства Сент-Винсент и Гренадины.

«Мы сохраняем наши традиционные отношения, но в то же время мы стремимся наладить новые отношения, – сказал г-н Стил из правительства Гренады. – Не стоит ожидать, что островное государство сможет развиваться в одиночку».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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