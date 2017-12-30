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The Washington Post: Американская разведка устраивает Путина. Но почему она не устраивает Трампа?

30.12.2017 - 18:13

Несмотря на самопровозглашенные исключительные интеллектуальные способности, президент Трамп, похоже, не очень осведомлен о противоречиях в своем мнении относительно доверия к американскому разведывательному сообществу по вопросу России.

С одной стороны, он отвергает единодушный вывод всех разведывательных ведомств о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. С другой стороны, он в достаточной мере доверяет этим ведомствам для того, чтобы они представили ему свои данные по России. А затем можно уже с удовольствием выслушивать слова благодарности российского президента Владимира Путина в адрес американской разведки, которая оказалась достаточно надежной для того, чтобы сотрудники российских служб безопасности смогли предотвратить террористическую угрозу («Putin phones Trump in thanks for tip from CIA», 18.12.2017).

Так какого же мнения вы придерживаетесь, г-н президент? Американским разведывательным ведомствам можно доверять или нет? Г-н Путин, бывший оперативный сотрудник КГБ, посчитал, что их информация по России заслуживает доверия. А почему вы считаете иначе?

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

© AP Photo, Alex Brandon

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