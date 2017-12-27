Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году

Новости мира. 26 декабря стало известно о смерти композитора Владимира Шаинского. Музыканту было 92 года.

Пользователи социальных сетей отметили, что 2017 год забрал у мира много талантливых людей – «Грустный для нашего искусства год». Мы вспоминаем тех, кого потеряли в уходящем году.

Январь

Александр Тиханович

Певца не стало 28 января 2017 года. Белорусский исполнитель скончался в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщила его дочь – Анастасия Тиханович. Александр Григорьевич был оптимистом по жизни и, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену и гастролировал.

Джон Хёрт

Фото: Samir Hussein/Gettyimages

В январе 2017 года не стало британского актера Джона Хёрта. Ему было 77 лет. Актеру принадлежит рекорд по количеству смертей на экране – он умирал в кино 48 раз.

Британец был известен благодаря ролям в фильмах «Полуночный экспресс», «Человек-слон», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», роли мистера Олливандера в серии фильмов про «Гарри Поттера» и Кейна в «Чужом».

Февраль

Алексей Петренко

22 февраля в возрасте 78 лет скончался российский актер Алексей Петренко. Одними из самых известных работ актера стали роли в фильмах «В августе 44-го», «Двадцать дней без войны», «Жестокий романс», «Похороните меня за плинтусом».

На сцене и в кино Петренко исполнил более сотни ролей – здесь подробнее.

Билл Пэкстон

Фото: Anrigo/Epa/Rex/Shutterstock

25 февраля не стало американского актера Билла Пэкстона. Он скончался после осложнений, вызванных операцией. Актеру был 61 год.

Его называли «королем» второплановых ролей в крупных голливудских фильмах. Среди самых заметных ролей такие картины как «Терминатор», «Чужие», «Аполлон-13», «Титаник».

Март

Дэвид Рокфеллер

21 марта в возрасте 101 год в США скончался банкир и заметный представитель династии Рокфеллеров, члены которой играли важную роль в американской политике и бизнесе. Дэвид Рокфеллер умер во сне.

Он был самым старым миллиардером в мире. Биография Рокфеллера – здесь.

Апрель

Евгений Евтушенко

1 апреля не стало последнего «шестидесятника». В США из-за рака умер российский поэт Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. Поэт завещал похоронить себя в Москве, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Георгий Гречко

Легендарный космонавт умер в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет. Гречко – дважды Герой Советского Союза.

Космонавт совершил три полета на околоземную орбиту (здесь подробнее).

Май

Олег Видов

В США на 74 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Олег Видов. Наиболее известные фильмы актера – «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя», «Всадник без головы».

Работал на одной съемочной площадке со Шварценеггером, Рурком и Битти – смотрите здесь.

Июнь

Алексей Баталов

Фото: instagram.com/ivan.sadovnikov

15 июня в возрасте 88 лет после болезни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. За свою карьеру актер сыграл во множестве культовых фильмах – «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцевых», «Дорогой наш человек», «Дама с собачкой». Последнее появление в кино у Баталова было в 2006 году.

Олег Яковлев

Фото: instagram.com/yakovlevsinger

29 июня экс-участник группы «Иванушки International» умер в реанимации. Кумиру детства целого поколения было 47 лет. Друзья певца отметили, что у Яковлева было много творческих планов, но болезнь перечеркнула их.

Июль

Владимир Толоконников

Фото: instagram.com/shtirlitzjk

16 июля 2017 года скончался актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.

Наиболее широкую известность актер получил благодаря образу Полиграфа Полиграфовича Шарикова в экранизации произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Снялся более чем в 60 фильмах.

Честер Беннингтон

20 июля в возрасте 41 года лидер группы Linkin Park покончил с собой. Неизвестно, что стало причиной трагедии. Для поклонников смерть кумира стала шоком. В соцсетях появились тысячи постов со всего мира, в которых Беннингтона и его творчество благодарили за то, что оно повлияло на жизнь фанатов.

Август

Вера Глаголева

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

На 62 году умерла Вера Глаголева. У российской актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева исполнила роли в почти 50 фильмах. Самые известные ее работы – «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшая с небес», «В четверг», «Больше никогда». Кроме ролей в кино, она была и режиссером.

Сентябрь

Зураб Соткилава

Фото: instagram.com/muslim_tamara

18 сентября в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР и оперный певец Зураб Соткилава. На сцене Большого театра он выступал более 40 лет.

У певца была злокачественная опухоль.

Хью Хефнер

Американский издатель и основатель журнала «Playboy» скончался в возрасте 91 года. Хефнер был самой узнаваемой фигурой среди издателей. Журнал, созданный Хефнером, существует более 60 лет – с 1953 года.

Осенью 2017 года стало известно, что Хефнера в кино сыграет Джаред Лето.

Дмитрий Смольский

29 сентября скончался композитор Дмитрий Смольский. Ему было 80 лет. Он был выдающимся композитором, педагогом, автором известных симфоний, которые стали важным этапом в развитии белорусской музыки.

Знакомые вспоминали Дмитрия Смольского добрым словом – здесь подробнее.

Октябрь

Дмитрий Марьянов

15 октября по дороге в больницу скончался российский актер Дмитрий Марьянов. Ему было 47 лет. По предварительной информации, актер умер из-за оторвавшегося тромба. Играл в театре «Ленком». В фильмографии Марьянова более 80 ролей. Он активно сотрудничал с «Квартетом И» и снялся в фильмах «День радио», «День выборов», «Выше радуги».

Ноябрь

Дмитрий Хворостовский

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

22 ноября в Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Ему было 55 лет. Смерть одного из самых узнаваемых оперных исполнителей стала шоком для его поклонников и коллег, которые поддерживали его на протяжении борьбы с болезнью.

Хворостовский пел на самых известных оперных площадках мира – «Ла Скала», Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Парижской оперы.

Михаил Задорнов

10 ноября стало известно, что в возрасте 69 лет скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Осенью 2016-го артист остановил гастрольную деятельность из-за плохого самочувствия.

Декабрь

Леонид Броневой

9 декабря не стало народного артиста СССР Леонида Броневого.

Ему было 88 лет. Актер тяжело болел. Визитной карточкой Броневого стала роль Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны». Он запомнился зрителям по фильмам «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен». Голосом актера говорят герои мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Следствие ведут колобки».

Иван Мацкевич





10 декабря не стало белорусского актера Ивана Мацкевича. Ему было 70 лет. Актер более 20 лет играл на сцене Русского театра имени Горького, успешно снимался в кино. Им сыграно более 130 ролей.

Владимир Шаинский

В США на 93 году жизни умер композитор Владимир Шаинский. На его счету более 300 песен, среди которых не сосчитать хитов. Причиной смерти популярного композитора стал рак желудка.