Time: 25 лучших изобретений 2017 года

Чтобы составить ежегодный неофициальный список TIME, мы рассматриваем сотни изобретений со всего мира. В прошлом мы предлагали вниманию читателя много разных изобретений, начиная с плавающей лампочки и кончая компьютерной лабораторией ДНК. Вот какие изобретения мы включили в свой перечень в этом году.

Робот, с которым можно общаться

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Джибо, 899 долларов)

Персональные роботы, такие как Эхо компании Amazon и Дом компании Google, в последние годы существенно продвинулись вперед. Но по сути дела, они по-прежнему являются стационарными динамиками, главным выражением которых является свет, включающийся, когда вы начинаете говорить.

Джибо не такой. И дело здесь вовсе не в том, что он (я говорю «он», потому что так себя называет Джибо) похож на героя фильма киностудии Pixar – с большой круглой головой и лицом, передающим эмоции при помощи анимационных иконок. И не в том, что тело у этого робота в момент говорения раскачивается и наклоняется, как будто он разговаривает со своими несуществующими руками. И не в том, что Джибо может хихикать, танцевать и поворачиваться к вам, где бы вы ни находились, как только вы позовете его: «Эй, Джибо». Дело в том, что благодаря всему этому Джибо очень похож на человека, в отличие от всех своих предшественников.

Робот может показаться просто забавной игрушкой (или противной, в зависимости от вашей точки зрения), однако он может существенно изменить характер нашего общения и взаимодействия с машинами.

Джибо должен еще многому научиться. Хотя этот робот способен во многом помочь пользователям, создавая краткие сводки новостей и фотографируя, он пока еще не в состоянии проигрывать музыку по заказу и работать со сторонними приложениями типа Domino's и Uber. А поскольку стоит эта новинка 899 долларов, продать ее будет довольно сложно. Однако вице-президент компании по управлению сбытом Мэтт Ревис (Matt Revis) уверен в том, что Джибо будет развиваться и совершенствоваться. «Был определенный порог, до которого нам надо было дойти, чтобы запустить серийное производство, – говорит он. – Сейчас мы вступили на этот путь».

Очки, дающие зрение слепым

Александра Сифферлин (Alexandra Sifferlin)

(eSight 3, 9 995 долларов)

В мире миллионы слепых людей, которым очень сложно передвигаться. Им помогают трости и собаки-поводыри, однако они не могут имитировать настоящее зрение. А eSight 3 может. Этот прибор является своего рода самыми мощными в мире очками. Когда человек надевает его, eSight 3 записывает видео в высоком разрешении, а потом при помощи увеличения, контраста и различных алгоритмов преобразует эти изображения в нечто такое, что незрячий человек может видеть. Таким образом, он может заниматься многообразными видами деятельности, в том числе, спортом, в то время как всем остальным слепым это недоступно. Этот прибор запустили в производство в феврале, и стоит он 9 995 долларов. Поэтому eSight 3 доступен далеко не всем (хотя компания-производитель помогает потенциальным покупателям искать источники финансирования, в том числе, гранты). Но eSight 3 дешевле прежних версий, а также быстрее, легче и обладает более совершенными возможностями для фокусирования расстояния. По оценке компании, сегодня прибором eSight 3 пользуются более тысячи пациентов.

Мороженое, которое не прибавит вам вес

Махита Гаджанан (Mahita Gajanan)

(Halo Top, 5 долларов 99 центов)

Это как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой: мороженое с разными вкусами, с низким содержанием сахара, в котором всего 360 калорий (в расчете на поллитра объема). Но именно это обещает компания Halo Top, приглашающая покупателей «не бояться и съесть всю порцию целиком» в один присест. Руководитель этой компании Джастин Вулвертон (Justin Woolverton) неизменно называет свой продукт «здоровым». Правда, на сей счет можно немного поспорить. Мороженое Halo Top обогащено белками, но его низкая калорийность обеспечивается за счет подсластителя Stevia, в котором ноль калорий. В нем также есть тростниковый сахар и сахарные спирты. Потреблять эти ингредиенты может быть и приятно, но их вряд ли можно назвать образцом здорового питания. Опять же, цель Halo Top не в том, чтобы заменить фрукты и овощи, а в том, чтобы думающие о диете потребители получили «возможность снова попробовать мороженое», говорит Вулвертон. По этой причине успех у Halo Top (его продают в розничной торговле по цене пять долларов за пинту) просто ошеломляющий. В прошлом году ежегодный объем продаж этого продукта подскочил примерно на 2 500%, и недавно Halo Top стал самым продаваемым в Америке продуктом в расчете на пинту, обогнав продукцию Häagen-Dazs и Ben & Jerry's.

Тональный крем для всех цветов и оттенков кожи

Кейди Ланг (Cady Lang)

(Fenty Beauty, 34 доллара)

«Макияж – это секретное оружие, – говорит суперзвезда поп-музыки Рианна. – Он может внести тонкие и неуловимые изменения в облик женщины, а может и полностью преобразить ее». Но для многих это секретное оружие оказывается слишком секретным: компании по изготовлению тонального крема производят продукцию и рекламируют ее в основном для женщин, у которых оттенок кожи от светлого до среднего. При этом женщины с более темными оттенками остаются в стороне. Но только не те, кто покупает продукцию из линейки Рианны Fenty Beauty, которую она запустила в сентябре. В ее наборе 40 оттенков тональных кремов, которые рекламируют самые разнообразные в расовом плане модели. «Важно, чтобы ни одна женщина не осталась в стороне», – говорит певица, отмечая при этом, что в процессе разработки продукта (совместно с материнской компанией Kendo) предусматривалось «100-процентное вовлечение». Почти сразу более глубокие и темные тональные кремы стала продавать сеть Sephora, а вскоре после этого такие бренды как Make Up For Ever и L'Oréal начали собственные рекламные кампании, нацеленные на цветных женщин. Теперь Рианна намеревается запустить новые коллекции Fenty Beauty, подняв свой бренд на более высокий уровень. «Мне нравятся вызовы, – говорит она. – Поэтому я буду и дальше получать удовольствие, раздвигая границы в этой отрасли».

Кружка, нагревающая ваш кофе до нужной температуры

Мелисса Чан (Melissa Chan)

(Кружка Ember, 79 долларов 95 центов)

Любой, кто когда-либо пил кофе, знает, как его температура может повлиять на вкус. Если кофе слишком горячий, им можно обжечь рот. Если он холодный, то и пить его не стоит. Согласно одной оценке, у вас есть всего 37 секунд, чтобы насладиться этим напитком при идеальной температуре. «Мне это показалось нелогичным», – говорит генеральный директор и учредитель лос-анджелесской фирмы Ember Technologies Клей Александер (Clay Alexander). Поэтому он нашел решение проблемы, изобретя кружку Ember из нержавеющей стали. Она имеет белое керамическое покрытие, и в течение часа самостоятельно сохраняет нужную температуру кофе или чая, от 49 до 63 градусов Цельсия, которая устанавливается через специальное приложение. Кроме того, кружка может сохранять нужную температуру бесконечно долго, если ее поставить на блюдце-зарядку. Это второй продукт из серии умных питьевых приспособлений Ember. В прошлом году компания создала бокал для вина с температурным контролем. Не исключено, что новая кружка станет хитом продаж и непременным атрибутом рабочего стола. В продажу ее запустили 9 ноября, и сегодня она продается уже в 4 600 заведениях Starbucks.

Лифт, который ездит не только вверх и вниз

Джулия Зортиан (Julia Zorthian)

(Thyssenkrupp MULTI)

Что, если лифт будет перемещаться не только вверх-вниз, но и вбок? Это будет нечто из разряда чудес – прямо как из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Однако немецкая компания Thyssenkrupp уже дала на этот вопрос вполне реальный ответ, спроектировав и создав систему лифтов MULTI. Конструкторы отказались от старомодных тросов и блоков, отдав предпочтение магнитной подвеске, которая приводит в действие высокоскоростные поезда. Кабины таких лифтов могут перемещаться в разных направлениях и даже проходить мимо друг друга внутри лифтовой шахты. Это не только сократит время ожидания, но и коренным образом изменит конструкцию зданий, считает генеральный директор фирмы Thyssenkrupp Elevator Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck). (Представьте себе горизонтальные ответвления от вертикальных лифтовых шахт в высотных домах.) В этом году весьма успешно прошли испытания MULTI, и первые лифты новой конструкции должны дебютировать в Берлине к 2021 году.

Смартфон, который будет еще умнее

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(iPhone X компании Apple, 999 долларов)

Старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения компании Apple Дэн Риччио (Dan Riccio) считает, что iPhone X – это не менее чем сбывшаяся мечта. «Я смотрю на его дизайн и понимаю, что мы хотели сделать это буквально с самого первого дня», – говорит он. Причина понятна: iPhone X, наверное, самый сложный и продвинутый смартфон в мире с экраном от края до края. Его процессор оптимизирован для дополненной реальности, а камера достаточно умна для того, чтобы разблокировать телефон, увидев лицо его владельца. (Правда, некоторые из этих характеристик впервые появились на смартфонах от Samsung и LG.)

Но чтобы все это стало возможно, Apple пришлось отказаться от кнопки Home, которая является весьма популярным инструментом навигации. Как и решение компании отказаться от 3,5-миллиметрового гнезда для наушников на iPhone 7, ликвидация этой кнопки является «взглядом в будущее», говорит директор Apple по дизайну Джонатан Айв (Jonathan Ive). «На самом деле, я считаю, что стремление любой ценой сохранить те элементы, которые оказались эффективными, ведет к провалу». iPhone Х стоит 999 долларов и является самым дорогим на сегодня айфоном. «Как и можно было предположить, – отмечает Айв, – это финансовое следствие включения огромной вычислительной мощности в такое маленькое устройство».

Легко себе представить смартфон будущего с экраном, который подобно фантику оборачивает все устройство, или с камерой, умеющей различать жесты. Но Айв и Риччио не спешат делиться планами на будущее. «У нас есть четкая концепция для следующего поколения айфонов, – говорит Айв. – iPhone Х – это в определенном смысле завершение главы».

Хиджаб, придающий силы мусульманским спортсменкам

Шон Грегори (Sean Gregory)

(Профессиональный хиджаб фирмы Nike, 35 долларов)

Заниматься спортом в хиджабе трудно. Если материал слишком тяжелый, это вызывает повышенное выделение пота. Если он слишком легкий, головной убор вполне может слететь с головы во время состязаний. А если его неправильно закрепить, «возникает такое ощущение, что ты вот-вот задохнешься», говорит египетская бегунья Манал Ростом, которая живет в ОАЭ и является создательницей группы Surviving Hijab в Facebook. В этой группе почти полмиллиона членов. Профессиональный хиджаб фирмы Nike, разработанный после встречи руководителей фирмы со штангисткой из ОАЭ Амной аль-Хаддад в 2016 году, должен изменить такое положение вещей. В отличие от традиционного хиджаба, профессиональный хиджаб делают из легкой, дышащей ткани, которая впитывает жидкость. Пользовавшиеся им спортсменки говорят, что он помогает справляться с потом. Но для таких женщин как Ростом, которая испытала профессиональный хиджаб одной из первых, это не просто головной убор. В нем есть своя символичность, придающая вес капиталовложениям Nike. «Я спортсменка, я говорю обо всем открыто, и мне придает дополнительные силы крупная компания, – говорит она. – Я представляю то, что могут делать мусульманские женщины».

Клиника, по-новому взглянувшая на профилактику

Александра Сифферлин (Alexandra Sifferlin)

(Forward)

В США пациенты идут к врачу обычно тогда, когда заболеют. Но что если и пациент, и врач начнут взаимодействовать в целях недопущения проблем со здоровьем? Именно с таким замыслом создавалась профилактическая клиника нового типа Forward, которая работает подобно высококачественному спортивному залу. За 149 долларов в месяц пациент получает неограниченный доступ к таким процедурам как генетическое сканирование, анализ крови, меры по снижению веса, плановые посещения врачей и ко многому другому. Все это помогает клинике «лучше оценивать состояние здоровья пациента на будущее и искать проблемы, могущие появиться в отдаленной перспективе», говорит учредитель и руководитель клиники Адриан Аун (Adrian Aoun), в прошлом работавший в Google. (Forward занимается и обычным лечением болезней, включая неограниченное лекарственное лечение без дополнительной оплаты.) Критики утверждают, что большинству американцев такие клиники не по карману, особенно из-за того, что они не принимают страховые полисы. Но как эксперимент Forward приносит свои результаты. Эта работающая в Сан-Франциско компания набрала 100 миллионов долларов на финансирование своей работы и недавно открыла новую клинику в Лос-Анджелесе. В будущем она намерена открыть свои лечебно-профилактические учреждения и в других городах.

Кроссовки, улучшающие результат

Джулия Зортиан (Julia Zorthian)

Futurecraft 4D, компания Adidas

Представьте себе кроссовки, позволяющие вам быстрее бегать, выше прыгать и лучше вращаться вокруг собственной оси. Именно такая идея заложена в конструкцию новой спортивной обуви Futurecraft 4D от компании Adidas. Промежуточную подошву таких кроссовок можно подогнать точно под запросы того, кто их носит, причем не только по размеру и форме, но и по гибкости, по силе смягчения удара, по характеру покрытия и так далее. Ключ к успеху в данном случае – это 3-D печать, позволяющая Adidas «взглянуть на каждый квадратный миллиметр промежуточной подошвы и подогнать ее под потребности спортсмена, чтобы обеспечить более высокий результат». Об этом говорит руководитель проекта Futurecraft 4D Эл Ван Ной (Al Van Noy). Чтобы подогнать обувь с использованием традиционных методов, нужно несколько недель. А при помощи 3-D печати промежуточную подошву можно сделать всего за пару часов. Таким образом, компания сможет изготавливать их прямо в магазинах. По крайней мере, это будет возможно в будущем. А пока Adidas с декабря начнет продавать стандартную версию кроссовок с промежуточной подошвой, созданной на основе собранных за 17 лет данных.

Машины, которые сделают электричество основным топливом

Алекс Фицпатрик (Alex Fitzpatrick)

Tesla третьей модели

У электромобиля обычно присутствует одна из двух проблем. Либо он слишком дорог, либо у него слишком маленькая дальность хода между зарядками. В электрокаре Tesla третьей модели обе эти проблемы планируется устранить. Это самая интересная машина в ценовой категории 35 тысяч долларов и выше с дальностью хода на одной зарядке более 320 километров (такие же характеристики у электромобиля Bolt компании Chevrolet). Покупатели явно заинтригованы. Спрос на машины третьей модели очень высок, так как каждый день поступает 1 800 заявок. Изготовитель не в силах удовлетворить растущий спрос. «У нас настоящий ад на конвейере», – сообщил в октябре в Твиттере соучредитель и генеральный директор фирмы Илон Маск (Elon Musk). Однако Tesla уверена, что увеличит производство и удовлетворит спрос. Это хорошо как для акционеров, так и для окружающей среды. Такие машины как Tesla третьей модели, которые работают не на бензине, а на электричестве, могут сыграть важнейшую роль в борьбе с климатическими изменениями.

Портативный молокоотсос, который можно носить

Эмили Барон (Emily Barone)

(Молокоотсос Willow)

Грудное вскармливание – дело непростое, особенно для мам, у которых много забот. В большинстве электрических молокоотсосов используются емкости для сбора молока в форме клаксонов, подключенные к громким жужжащим машинам. Калифорнийская компания Willow со штаб-квартирой в Маунтин-Вью пытается внести изменения в эту конструкцию. Ее работающие на батарейках молокоотсосы бесшумные и достаточно маленькие, благодаря чему женщины могут вставить их в свои бюстгальтеры и отсасывать молоко по мере необходимости. (Каждый молокоотсос имеет емкость для сбора.) «Вместо того, чтобы планировать свой день в привязке к молокоотсосу, женщина может играть со старшими детьми или делать видеозвонки», – говорит президент и генеральный директор компании Willow Наоми Келман (Naomi Kelman). Но за такие удобства приходится платить, причем немалые деньги: 480 долларов плюс 50 центов за мешок на 120 граммов. Это намного дороже традиционных моделей. По словам Келман, компания вносит изменения в конструкцию молокоотсоса, прислушиваясь к отзывам мам, которые в настоящее время испытывают опытную партию. Если Willow выполнит свои обещания к моменту начала производства в будущем году, это может стать настоящей революцией в деле грудного вскармливания, которое остро нуждается в переменах.

Простая домашняя система безопасности

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Secure, компания Nest, 499 долларов)

Большинство домашних систем безопасности создается для того, чтобы отпугнуть злоумышленников. Дочерняя фирма материнской компании Google Alphabet под названием Nest создала свою систему Secure «совершенно иначе», говорит директор отдела производства Мэтт Роджерс (Matt Rogers). Она сосредоточилась на том, чтобы хозяевам было как можно легче попасть домой. О чем речь? Систему Secure можно деактивировать, помахав брелком вместо того, чтобы печатать код. Брелок можно запрограммировать таким образом, чтобы он срабатывал в определенное время. Таким образом, сидящая с вашим ребенком няня сможет входить к вам в дом только в рабочее время. Приложение смартфона позволяет пользователям управлять своей системой дистанционно. (Похожие технологии предлагают Abode, SimpliSafe и другие фирмы). Естественно, Secure может эффективно охранять ваш дом. Если злоумышленник попытается забраться вовнутрь или каким-то образом отключить систему, зазвучит сигнал тревоги мощностью в 85 децибел. А датчики движения предупредят владельца об открытой двери или окне.

Аппарат, который будет изучать внутренности Марса

Джеффри Клюгер (Jeffrey Kluger)

(Mars Insight, НАСА)

Поезд до Марса отходит всего раз в два года. Именно в эти сроки Земля и Марс выстраиваются таким образом, что путешествие с одной планеты на другую занимает минимум времени. НАСА планирует по максимуму воспользоваться таким окном в 2018 году, намереваясь в мае отправить на Марс спускаемый аппарат InSight. Судя по названию, он даст ученым возможность пристальнее присмотреться к внутренностям Красной планеты. (Первоначально InSight планировали запустить в 2016 году, однако сбои в работе сейсморазведочной станции стали причиной задержки.) В отличие от Curiosity и прочих марсоходов, этот аппарат никуда не будет перемещаться, оставаясь на одном месте. Но работы ему хватит и в неподвижном состоянии. Он пробурит дыру в марсианской поверхности на глубину пять метров для исследования термальной истории этой планеты. По сути дела, он будет измерять ее геологическую температуру. Тем временем, сейсмографы будут изучать состав Марса, а радиоканал рентгенометра проанализирует его блуждание (то, как Марс вращается вокруг своей оси и притягивается к другим небесным телам Солнечной системы). Камеры же будут передавать на Землю панорамные и трехмерные изображения. Этот аппарат будет работать в течение 728 земных дней (708 марсианских суток), или до того времени, когда можно будет совершить полет в 2020 году.

Шлем виртуальной реальности, который полностью автономен

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Oculus Go)

Несмотря на всю эту футуристическую шумиху, виртуальная реальность – технология довольно громоздкая, так как даже самым лучшим шлемам для работы требуются дополнительные устройства типа смартфонов или компьютеров. Но с Oculus Go компании Facebook все намного проще. Этот надеваемый на голову компьютер работает полностью автономно. (HTC и Lenovo работают на аналогичных устройствах.) Способность сопровождения у него похуже, чем у более дорогостоящих устройств, но это неизбежно, ибо увеличение производительности компьютера влечет за собой уменьшение физического пространства. Когда надо сделать что-то легкое, что можно закрепить на голове, всегда приходится идти на компромисс, говорит Макс Коэн (Max Cohen), руководящий разработкой этого мобильного продукта в компании Oculus. В будущем году Facebook запустит в продажу шлем виртуальной реальности Oculus Go, и главная цель этого шлема будет заключаться не в том, чтобы максимально сблизить виртуальное и реальное, а в том, чтобы ощущение виртуальной реальности стало как можно доступнее. «Мы хотим, чтобы люди могли сказать: „Нет, мне не нужно ничем жертвовать, чтобы попасть в виртуальную реальность"», – говорит Коэн.

Ваш электронный помощник на кухне

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Tasty One Top, 149 долларов)

Канал приготовления различных блюд Tasty, который открыла медиакомпания BuzzFeed, можно назвать самым популярных кухонным каналом в интернете, поскольку его смотрят более 100 миллионов человек. Он подробно описывает самые сложные рецепты, давая пошаговые видеонаставления. Но есть «большая разница между просмотром рецепта в Facebook и реальным приготовлением блюда», говорит Бен Кауфман (Ben Kaufman), возглавляющий в BuzzFeed производственную лабораторию. Поэтому он вместе с коллегами решил эту разницу ликвидировать. В результате на свет появился прибор Tasty One Top, который через приложение Tasty дает новоявленным поварам указания по приготовлению различных блюд. Встроенный датчик с термометром следят за температурой, а поэтому приложение в нужный момент подскажет пользователю, когда, скажем, нужно перевернуть стейк, чтобы он был средней прожарки. Другие компании, такие как FirstBuild, Hestan и Pantelligent в последние годы предлагают покупателям похожие товары. Преимущество Tasty в том, что там уже есть богатый арсенал рецептов, начиная с луковых колец для чизбургеров и кончая мороженым в корзиночках. Такие рецепты требуют готовки во фритюре, что вызывает растерянность у многих людей, рассказывает Кауфман. Но получив устройство, благодаря которому процесс приготовления становится простым и предсказуемым, люди наверняка захотят готовить чаще.

Дроны, способные посрамить палки для селфи

Алекс Фицпатрик (Alex Fitzpatrick)

(Spark, 499 долларов)

Беспилотные летательные аппараты в последние годы обрели бешеную популярность, облегчив самые разные виды человеческой деятельности, начиная с картографии и кончая проведением спасательных операций. У дрона Spark более приземленная цель: помочь людям делать фотографии и видео. Такими дронами легко управлять (функция распознавания жестов позволяет вам контролировать своего летучего фотографа мановением руки), их труднее сломать (набор датчиков помогает избегать столкновений в воздухе), и они довольно дешевы (499 долларов). Правда, максимальное время полета у них составляет 16 минут, и это меньше, чем у более качественных и дорогих моделей. «Spark, мы считаем, отправной точкой для целой серии новых дронов», – говорит Пол Пэн (Paul Pan), работающий старшим менеджером по выпуску новой продукции. Пока такая стратегия дает неплохие результаты. Отчасти благодаря Spark, который поступил в продажу в июне, китайское отделение компании-производителя DJI продает половину всех дронов, закупленных в США.

Воздушный фильтр, который уничтожает загрязняющие вещества

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Molekule, 799 долларов)

Большинство воздушных фильтров повышают качество воздуха, улавливая вредные загрязняющие вещества. Фильтр Molekule идет намного дальше – он полностью уничтожает их. Его ключевым элементом является нанофильтр со специальным покрытием, который вступает в реакцию со светом таким образом, что это препятствует росту токсинов, таких как плесень и бактерии. «Это похоже на то, как свет падает на солнечный фотоэлемент, и в результате вырабатывается электричество», – говорит Джая Рао (Jaya Rao), учредившая новую компанию вместе со своим братом Дилипом Госвами (Dilip Goswami), ставшим ее директором, и отцом, доктором наук Йоги Госвами (Yogi Goswami), который возглавляет Центр исследований экологически чистой энергии при Университете Южной Флориды. Цена фильтра, составляющая почти 800 долларов, плюс 99 долларов в год на новые фильтры, вызывает легкое недоумение, однако энтузиасты заявляют, что дело того стоит, так как улучшается качество воздуха. Инвесторы с ними согласны, выделив на проект Molekule почти 15 миллионов долларов.

Легко адаптируемые безвоздушные колеса

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Концепция компании Michelin)

В будущем наши машины будут умными, а их колеса еще умнее. По крайней мере, так считает компания Michelin. В этом году она представила свою новую концепцию в попытке продемонстрировать потенциал технологий шинного производства. Концепция кажется весьма убедительной. Для начала, колесо станет безвоздушным, благодаря чему не нужно будет беспокоиться о том, достаточно ли оно накачано. Кроме того, колеса будут делать из утилизированных материалов, чтобы уменьшить отходы производства. Но самое большое впечатление производит напечатанный на 3­D принтере протектор колеса, который можно будет менять в зависимости от характера дороги. Само колесо при этом менять не нужно. Труднее всего будет придумать, как делать это быстро, говорит руководитель проекта Терри Геттис (Terry Gettys). «Все дело в том, что потребитель хочет, чтобы новый протектор был готов к поездке уже через несколько минут». По оценке Michelin, для разработки и начала производства такого ультрасовременного колеса понадобится лет двадцать. Однако некоторые их элементы, скажем, безвоздушная конструкция и датчики, предупреждающие водителя об износе протектора, могут найти широкое применение уже через несколько лет.

Wi-Fi роутер, охраняющий ваш умный дом

Алекс Фицпатрик (Alex Fitzpatrick)

(Core, компания Norton, 279 долларов 99 центов)

В онлайновых гаджетах есть множество преимуществ, одно из которых заключается в том, что вы можете приготовить себе кофе, не вылезая из постели. Но в этой новой действительности любое наше устройство, начиная с тостера и кончая стиральной машиной, может подвергнуться хакерскому взлому. Wi-Fi роутер Core компании Norton сможет нейтрализовать эту угрозу. В отличие от большинства беспроводных маршрутизаторов, которые просто обеспечивают подключение и связь, Core предназначен еще и для того, чтобы обнаруживать нарушения нормального режима работы. Если в одном из устройств замечены признаки вируса, Core отключит его от остальной домашней сети. Это похоже на карантин для больного. Кроме того, он регулярно обновляет свое программное обеспечение, опережая все новые угрозы и «обеспечивая безопасность и спокойствие домовладельцам», говорит вице-президент компании Symantec по безопасности потребительских сетей физических предметов Амир Карим (Ameer Karim). Похоже на корабль из «Звездных войн»? Это вам в качестве бонуса.

Браслет, спасающий детей

Белинда Ласкомб (Belinda Luscombe)

(Bempu)

Детям очень нужен жир. Без него у них быстро понижается температура тела, начинается гипотермия, возникают проблемы с дыханием и так далее. Но там, где мало ресурсов, где дети часто рождаются недоношенными или с малым весом, больницам и клиникам чаще всего не по средствам согревающие детей инкубаторы, а большинство родителей слишком поздно узнают о том, что их дети в опасности. И здесь на помощь может прийти браслет Bempu за 28 долларов, который надевают на ручку ребенку для контроля температуры. Если младенец слишком сильно охлаждается, звучит сигнал тревоги, и вспыхивает оранжевая лампочка. В этом случае мать может взять ребенка, согреть его теплом собственного тела или перепеленать. На сегодня это устройство помогает примерно 10 тысяч новорожденным, в основном в Индии, а также в 25 других странах. В этом году компания-производитель получила от программы Saving Lives at Birth грант на два миллиона долларов, который поможет еще больше расширить продажи. «Наша цель, – говорит генеральный директор компании Bempu Ратул Нараин (Ratul Narain), – заключается в том, чтобы существенно снизить раннюю детскую смертность».

Игровая приставка, позволяющая играть где угодно

Лайза Идичикко (Lisa Eadicicco)

(Nintendo Switch, 299 долларов 99 центов)

«Если у тебя есть хорошая и интересная игра, наступает момент разочарования, когда нужно ее прекращать», – говорит президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме (Reggie Fils-Aimé). Но если у тебя есть Nintendo Switch, игру можно и не прекращать. Если она установлена на специальном планшете, пользователь может ее продолжать сколько угодно. А еще есть вариант с двумя джойстиками, которые крепятся по бокам, что дает возможность играть нескольким пользователям. Вернувшись домой пользователь может поставить планшет на подставку и продолжить игру в обычном режиме. Любителям видеоигр нравится такая мобильность. С марта, когда начались продажи, Nintendo продала 7,63 миллиона таких приставок Nintendo Switch. Согласно прогнозам, новая приставка по объемам продаж опередит свою предшественницу Wii U к концу текущего финансового года.

Более прочные и безопасные шлемы для американского футбола

Дженни Врентас (Jenny Vrentas)

(Zero1, компания VICIS)

На протяжении десятилетий игроки в американский футбол носили один и тот же тип защиты для головы: твердые шлемы из пластмассы. Около четырех лет тому назад нейрохирург Сэм Брауд (Sam Browd) задумался о том, что можно сделать нового в этом направлении. Что, если изготовить наружную часть шлема из эластичного полимера? Таким образом, шлем будет действовать как бампер автомобиля, смягчая силу удара в момент столкновения. Он нарисовал прототип на салфетке и повез свой набросок знакомым в Вашингтонский университет. Совместно они создали стартап VICIS, чтобы осуществить свой замысел на практике. «Мы хотели сделать самый надежный и безопасный шлем», – говорит генеральный директор VICIS Дейв Марвер (Dave Marver). Результатом капиталовложений на сумму 40 миллионов долларов стал шлем Zero1, который получил самые высокие оценки на ежегодных испытаниях Национальной футбольной лиги, где проверяется способность шлемов ослаблять силу удара и предотвращать травмы мозга. Сегодня шлемами Zero1 пользуются игроки 18 команд НФЛ, в том числе, квотербэк команды «Канзас-Сити Чифс» Алекс Смит, а также футболисты из 20 университетских команд.

Суперустойчивый улов

Джулия Зортиан (Julia Zorthian)

(Океанская ферма GreenWave)

В будущем фермеры перейдут на выращивание устриц, мидий, съедобных моллюсков и водорослей на канатах, прикрепленных якорями к морскому дну. Так считает профессиональный рыболов Брен Смит (Bren Smith), ставший директором некоммерческой организации GreenWave из Коннектикута, которая как раз этим и занимается. Идея не такая уж и безумная, как может показаться. С земледелием возникает все больше проблем, потому что на него приходится значительная доля выбросов парниковых газов. А в океанах из-за перелова становится все меньше рыбы. Поэтому человеку нужны альтернативные источники питания. Аквакультура GreenWave дает неотразимые преимущества: морепродукты богаты белками, им не нужны удобрения, и они даже помогают бороться с климатическими изменениями (потребляя углерод по мере роста). Конечно, приучить жителей Запада к новой диете из моллюсков и водорослей будет непросто. Тем не менее, GreenWave видит в своей работе большой потенциал. Эта организация с 2013 года помогла рыбакам создать 14 ферм вдоль побережья Новой Англии, а теперь планирует расширить свою деятельность, обратив внимание на Калифорнию, северо-западное побережье и Европу.

Невероятная игрушка для развлечения

Шон Грегори (Sean Gregory)

(Спиннер, 5 долларов 87 центов)

Если поспрашивать разных людей, то вы получите прямо противоположные ответы про спиннеры – эти вертушки с подшипниками посередине, которые все крутятся, крутятся и крутятся – бесконечно. Кто-то скажет, что это безобидное развлечение, а кто-то назовет их катастрофой, сеющей хаос в американских классах. Так или иначе, спиннеры стали вездесущими. В прошлом году дебютировала похожая игрушка, получившая название «волшебный кубик». Поэтому производители заполонили рынок такими кубиками и спиннерами. К весне они уже стали рыночной сенсацией, только за апрель увеличив продажи этого вида товара в американских магазинах игрушек на 20 тысяч долларов. Компании розничной торговли стали фрахтовать самолеты, чтобы доставлять спиннеры на прилавки магазинов в достаточных количествах. Посреди всей этой суматохи и всеобщего помешательства некоторые производители начали выступать с сомнительными заявлении о лечебном эффекте спиннеров, заявляя, что они идеальны для лечения синдрома дефицита внимания, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, тревожных расстройств и аутизма. (Наука их выводы пока не подтверждает.) Продавцам лучше взять на вооружение другой рекламный лозунг: «Многочасовое захватывающее удовольствие».

