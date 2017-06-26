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Типичный минчанин живёт в двухкомнатной квартире с двумя телевизорами

26.06.2017 - 21:53

Новости Беларуси. Среднестатистический портрет минской семьи нарисовали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в Минске в начале 2017 года в квартирах проживало более 93% домашних хозяйств, в общежитиях – 6%, в одноквартирном жилом доме – около 1%. Наибольший удельный вес – более 45% – приходились на домашние хозяйства, занимающие 2 комнаты.

В 3-ёх комнатах проживали более 25% домашних хозяйств.

В 1-ой комнате – 24%. В 4-ёх комнатах и более – 5% домашних хозяйств. В 2016 году, в расчёте на 100 домашних хозяйств, приходилось 232 мобильных телефона, 180 телевизоров, 137 холодильников и морозильников, 124 персональных компьютера, 99 стиральных машин, 97 пылесосов, 83 микроволновых печи.

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