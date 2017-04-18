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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 16 апреля: ЗОЖ

18.04.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Верующие отмечают Пасху. Этому празднику предшествует строгий 40-дневный пост. Если отложить в сторону духовную составляющую, это – система питания, которая проверена столетиями. В отличие от нововведений, которые называются сегодня здоровым образом жизни. Является ли он здоровым, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, профессор, академик, главный внештатный кардиохирург Беларуси

Светлана Кашицкая, врач, эксперт по правильному питанию, директор студии похудения

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»

Александр Жерносек, веган-сыроед, фотограф

Татьяна Курбат, автор блога о здоровом образе жизни

Павел Аракелян, музыкант, инструктор по фитнессу

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