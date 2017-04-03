новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля: экспорт белорусского опыта и образования

03.04.2017 - 14:21

На прошлой неделе во время визита Президента Республики Беларусь в Туркменистан был запущен в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Причем это полностью сделанный «под ключ» белорусскими специалистами. Это не только экономическая выгода, это имидж. Фактически всему миру мы показали пример белорусских технологий, а также подготовки белорусских специалистов. Сегодня в ток-шоу «Что происходит» мы попытаемся поговорить, насколько выгоден может быть экспорт нашего опыта и экспорт нашего образования. Что надо сделать, чтобы добиться максимального успеха в этом направлении.

Гости в студии:

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь;

Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Светлана Шилова, проректор по лечебной работе БГМУ;

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор;

Игорь Соколов, главный редактор газеты «Аргументы и факты в Беларуси», председатель совета IPR Belarus;

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 2 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана
В 2017 году географический факультет БГУ планирует самый большой выпуск студентов из Туркменистана
31 марта подведут итоги республиканской олимпиады о географии
31 марта подведут итоги республиканской олимпиады о географии
В Национальной библиотеке начался заключительный этап республиканской олимпиады по географии
В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии
Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле
Первая в Минской области стартап-школа открылась в Копыле
Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию
Артур Петуховский из Витебска за 2 недели выиграл 3 открытые олимпиады по программированию
Средней школе школе №1 Минска 10 марта исполняется 50 лет
Средней школе школе №1 Минска 10 марта исполняется 50 лет
Ученый с детского сада: проект института развития образования Минской области
Ученый с детского сада: проект института развития образования Минской области
Для преподователей, студентов и тех, кто любит родное слово: в Минске представили современное издание толкового словаря белорусского литературного языка
Для тех, кто любит родное слово: в Минске представили современное издание толкового словаря белорусского литературного языка
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru