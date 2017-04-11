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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 апреля: обращение с домашними животными

11.04.2017 - 14:22

Новости Беларуси. Тема обращения с животными обсуждается в Беларуси уже 15 лет. Ровно год назад, ещё до выборов нового парламента, законопроект «Об обращении с животными» был вынесен на всенародное обсуждение. По идее, в него должны войти все нормативно-правовые акты, которые касаются обращения с животными, защиты животных, а также – безопасности и комфорта обычных граждан. Что значит – быть в ответе за тех, кого мы приручили, кто и от кого должен защищать? Эту тему обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Инесса Лемак, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь  

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»

Людмила Буткевич, директор питомника среднеазиатских овчарок, кинолог-дрессировщик

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент

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