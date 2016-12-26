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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 25 декабря: чудеса в 2016 году

26.12.2016 - 16:21

Новости Беларуси. В светлый праздник Рождества Христова в рамках ток-шоу «Что происходит» говорили о чудесах, случившихся в 2016 году. И о героических поступках.

Гости в студии:

Алексей Талай, мотивационный спикер

Инна Лемешевская, заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа

Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член попечительского совета фонда «Шанс»

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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