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Толщина снежного покрова в некоторых районах Гомельской области уже измеряется десятками сантиметров

28.11.2017 - 17:23

Новости Беларуси. По-настоящему зимнее настроение принес снегопад в Гомельскую область. Осадки начались еще ночью и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Толщина снежного покрова в некоторых местах уже измеряется десятками сантиметров.

В нарядную зимнюю шапку нарядились кусты, деревья, машины и здания. Правда, прогнозы синоптиков говорят о том, что совсем скоро от снежного великолепия не останется и следа. В ближайшие несколько суток температура воздуха снова поднимется.

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Толщина снежного покрова в некоторых районах Гомельской области уже измеряется десятками сантиметров

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