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Тонущая пипетка, искусственный снег и батарейка из картошки: фокусы от учителя физики Сергея Шейбута

26.12.2016 - 08:59

Елка стоит, дом украшен, подарки приготовлены. Чем бы еще порадовать близких? Фокусы будут как раз кстати.

Сегодня парочке трюков научит Сергей Шейбут – учитель физики.

Первый фокус – как сделать батарейку из картошки. Для этого нам понадобятся две картофелины, два оцинкованных гвоздя и две медной проволоки.

Сергей Шейбут, учитель физики:
Мы пронизываем нашу картофелину гвоздем и проволокой. У нас получились две батарейки по 0,7 вольт. Нам нужно их соединить вместе для того, чтобы получилась полноценная батарейка, которая может запитать часы. Присоединяем медный с цинковым гвоздем и подключаем нашу самодельную батарейку к клеммам часов. Провод, который идет от оцинкованного гвоздя, подсоединяем к минусу, а от медного – к плюсу.

Оп, и часы заработали.

Можно показать следующий фокус. Для его исполнения нужны лишь бутылка с водой и пипетка, которую обкрутили скрепкой для утяжеления.

Сергей Шейбут, учитель физики:
Откручиваем нашу бутылку с водой. Наполняем пипетку водой и отпускам. У нас получился поплавок. Закручиваем плотно нашу бутылку. И сейчас мы может заставлять нашу пипетку тонуть. Выглядит как волшебство: тонет и всплывает. Все это происходит из-за того, что давление от наших рук передается воде равномерно во все стороны. И вода заталкивается внутрь нашей пипетки, пипетка становится тяжелее и тонет. Когда мы отпускаем, воздух, который был внутри, выталкивает лишнюю воду, она становится легче и всплывает наверх.

Если погода обделила вас снегом, то можно сделать собственный искусственный снег, который не будет таять две недели. Для этого фокуса нам понадобятся вода и наполнитель из подгузников.

Сергей Шейбут, учитель физики:
Для этого нам понадобится вещество, которое называется полиакрилат натрия. Оно способно во много раз впитывать больше воды, чем сама по массе. Данное вещество у нас используется в подгузниках детских. Заливаем водой наше вещество и ждем. Не прошло и минуты, и вся вода впиталась в вещество, уже не выливается.

У нас получился своеобразный снег. Им можно украсить новогоднюю елку. А если добавить в воду немного красителя, то снежок получится цветной.

Теперь у вас в коллекции целых три фокуса, которые вы сможете показать дома. Вперед, дарить улыбки близким.

Тонущая пипетка, искусственный снег и батарейка из картошки: фокусы от учителя физики Сергея Шейбута

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