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Топ модной обуви Весна-Лето-2017

13.04.2017 - 13:18

Кристиан Лабутен называет обувь пьедесталом, на котором стоит женщина. Весной и летом этот пьедестал будет достаточно высоким. В моде остроносая обувь и отсутствие пятки, туфли разных цветов и прозрачные каблуки. Составим топ трендовой обуви.

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