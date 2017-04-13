Топ модной обуви Весна-Лето-2017

Кристиан Лабутен называет обувь пьедесталом, на котором стоит женщина. Весной и летом этот пьедестал будет достаточно высоким. В моде остроносая обувь и отсутствие пятки, туфли разных цветов и прозрачные каблуки. Составим топ трендовой обуви.