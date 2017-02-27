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Торговая инспекция Беларуси с 27 февраля прекращает проверки и переходит в режим мониторинга

27.02.2017 - 09:25

Новости Беларуси. Шаг навстречу либерализации бизнеса. Торговая инспекция с 27 февраля прекращает проверки и переходит в режим мониторинга. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Теперь основная задача ведомства – координация цен и тарифов на рынке Беларуси.

Правда, наряду с этим остаются исключительные случаи, на которые запрет на проверки распространяться не будет. Среди них – особые поручения Президента, Президиума Совета министров, правоохранительных органов, а также при наличии достоверных данных об административных правонарушениях.

В новом формате торговая инспекция будет работать до дня вступления в силу указа по контрольно-надзорной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли

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