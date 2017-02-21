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Торговая инспекция переходит в режим мониторинга: как это облегчит жизнь бизнеса

21.02.2017 - 17:11

Новости Беларуси. Торговая инспекция прекращает проверки. Вместо этого структура переходит в режим мониторинга. Еще один шаг навстречу либерализации бизнеса сделали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Решение об отмене проверок вызвано и тем, что работа торговой инспекции будет изменена. Это связано в первую очередь с тем, что с сентября прошлого года у министерства появились новые функции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым дублировала некоторые функции, связанные с проверкой вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня основной задачей торговой инспекции станет контроль за соблюдением ценового законодательства во всех сферах экономики.

Мораторий на проверки будет объявлен с 27 февраля. Продлится он до момента принятия Указа Президента «По вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности».

Торговая инспекция переходит в режим мониторинга: как это облегчит жизнь бизнеса

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