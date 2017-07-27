Торговая отрасль делает имидж власти: Владимир Колтович на награждении работников торговли

Новости Беларуси. 27 июля в Минске чествовали работников торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Награды получили более 50 лучших официантов, поваров, продавцов, руководителей рынков и магазинов.

В 2017 году они хорошо поработали – товарооборот в городе стабильно высок. А на долю столицы приходится более трети всей отечественной торговли.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Торговая отрасль делает имидж власти, потому что это площадка, где встречаются производитель и потребитель.