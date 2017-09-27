Торговля на ярмарках: какие документы иметь продавцу?

Новости Беларуси. Об участниках ярмарок и требованиях к ним рассказали в программе «Большой город».
Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы постарались сделать всё, чтобы продавцам было легко попасть на столичный рынок. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали производители и граждане, которые реализуют свою продукцию. Только необходимо подать заявление в администрацию района по месту нахождения площадки, предоставить документ, подтверждающий наличие земельного участка, и документ, подтверждающий санитарное состояние, гигиеническое, на продукцию.
Дачник, любой человек может приехать в город, подать заявление, предоставить документы, реализовывать товар.
Олег Степанюк, СТВ:
Если это – производители мясо-молочной продукции, какой-то больший пакет документов для оформления?
Андрей Доморацкий:
Если это – юридическое лицо, они ещё предоставляют свидетельство о регистрации обязательно.
Олег Степанюк:
Проверка продукции проводится в Минске? Или они проводят у себя на месте?
Андрей Доморацкий:
Физические и юридические лица могут провести проверку своей продукции, как по месту жительства, в регионе, откуда они везут, у своей санитарной службы.
То же самое – они могут по приезду сюда, в Минск, пройти у нас проверку.
На территории каждого рынка, у нас их 22, имеются свои службы, которые могут выдать заключение о качестве продукции.