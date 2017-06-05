Торжества по случаю Дня памяти Евфросинии Полоцкой проходят в самом древнем городе Беларуси

Новости Беларуси. День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Торжества начались утром с праздничных богослужений во всех храмах самого древнего города Беларуси. Божественная литургия прошла и в Софийском соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случается здесь лишь раз в год – 5 июня, когда чтят память первой женщины Беларуси, причисленной к лику святых.

От Софии начался и крестный ход к Спасо-Ефросиниевскому монастырю. Он объединил более тысячи паломников не только из нашей страны.

Просветительница и наставница, основательница двух православных обителей по праву считается небесной заступницей земли белорусской. Ее мощи находятся в Спасо-Ефросиньевском монастыре, заложенном в XII веке.