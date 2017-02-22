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Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске

22.02.2017 - 20:06

Новости Беларуси. Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов и в республике создана надежная система безопасности. Об этом говорится поздравлении Президента Александра Лукашенко с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Оно адресовано солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам, а также ветеранам и всех согражданам.

Обращение главы государства 22 февраля зачитал госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась на торжественном собрании во Дворце Республики. Оно по традиции прошло накануне праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Рупшис, командир отделения роты почетного караула комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Для меня это большая честь, так как дед служил, отец служил, дядя служил, все родственники служили.

Анатолий Сульянов, генерал-майор авиации:
Патриотизм нужно воспитывать нам в школе и дома, в семье. Тогда мы будем крепкими, государство, тогда будут крепкими Вооруженные Силы.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Над нашей землей мирное небо. И это, наверное, самое главное достижение на сегодняшний день, самый главный результат. И я уверен, что мы и впредь под руководством нашего Президента, главнокомандующего Вооруженными Силами, обеспечим спокойную жизнь на нашей территории, спокойный труд нашего народа, мир, порядок и согласие в обществе.

Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске

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