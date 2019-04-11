Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

11.04.2019 - 22:34

Новости Беларуси. О подготовке к II Европейским играм рассказали в программе «Специальный репортаж».

Яна Шипко, СТВ:
Минску выпала честь закладывать традиции Европейских игр. Впервые континентальное первенство предварит масштабная эстафета «Пламя мира». Это тот самый факел, который 3 мая будет зажжён в Риме. А почётная миссия доставить его в Беларусь возложена на байкеров.

Евгений – директор клуба «The Оne Chapter Belarus». Скажите, готовы по пути зажечь сердца жителей семи стран Европы?

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Мы готовы зажечь сердца не только жителей 7 стран Западной Европы, но и всей Европы, в целом. Дело в том, что для выполнения этого достаточно ответственного задания – на подготовку у нас ушло порядка полугода. 27 апреля мы торжественно отъезжаем от ступеней Храма-памятника Всех Святых в Минске и берём курс на Рим.

3 мая состоится торжественная церемония передачи огня белорусской делегации. Наша задача будет – сопроводить нашу делегацию в целости и сохранности, включая её членов и пламя.

Ярослав Лешуков, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Наш маршрут будет пролегать через такие страны, как Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Словения. Передача огня нами будет произведена нашим альпинистам в городе Курмайор. Соответственно, нашим клубом было принято решение, что колонна пройдёт через небольшие города Западной Европы для популяризации Вторых Европейских игр.

Карен Санамянц, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Мы также испытываем эти мурашки, гордимся нашей республикой, что она встретит большое количество спортсменов. И уверены, что всё мероприятие пройдёт достойно.  

Яна Шипко:
В Беларусь огонь доставят 12 мая ровно в 12:00, после чего «Пламя мира» пройдёт тропами Беловежской Пущи, спустится по Августовскому каналу, заедет в Мирский и Несвижский замок и даже опустится в соляные шахты. 

Будем считать этот тест-драйв небольшой репетицией. И хотя сейчас огонь не горел, нет никаких сомнений, что ребята будут зажигать все 50 дней европейского турне и добавят своего драйва в эту спортивную эстафету.

Новости по теме

Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную»

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска

Обратный отсчёт до II Европейских игр. Анонс специального репортажа на СТВ

Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр
‡агрузка...


Новости 24 часа

Политика санкций и критика российских методов защиты рынка. Президент провёл совещание с экономическим блоком страны

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019»

70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Новости экономики за 11.04.2019

Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов

Все новости