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Товар украли или испортили при попытке воровства: снимут ли деньги с продавца?

04.06.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Какую ответственность несёт продавец из-за воровства покупателей, рассказали в программе «Открытый разговор».

Вопрос от зрителя программы:

Надежда Шахалай, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Конечно, несправедливо. В действиях работника не усматривается ни вины, ни действий, которые бы способствовали причинению ущерба. По сути, здесь есть невиновное причинение вреда со стороны посетителя магазина, и привлечение к материальной ответственности работника в данном случае будет являться незаконным.

Илона Волынец, СТВ:
А, если на глазах продавца что-то крадут, а он не препятствует –  несёт ли он в этом случае материальную ответственность?

Надежда Шахалай:
Очень интересная ситуация. В данном случае, привлечь к материальной ответственности продавца нельзя будет, если только немножко порицать в коллективе. Здесь будет интересный статус работника – она станет свидетелем совершённого хищения.

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