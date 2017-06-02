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Товары в рассрочку: что чаще всего предпочитают покупать белорусы

02.06.2017 - 19:37

РАССРОЧКА ДЛЯ КАЖДОГО

Новости Беларуси. Интересное наблюдение. Банки заметили изменение структуры покупок белорусов в рассрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо дорогих товаров держатели карт предпочитают покапать дешевле, но чаще. Так, например, вместо крупной бытовой техники клиенты стали покупать ювелирные украшения среднего ценового сегмента, вместо люксовой одежды – косметику. Кроме предпочтений изменился и гендерный портрет. Если раньше рассрочка пользовалась самой большой популярностью у зрелых женщин, то сегодня рассрочкой все чаще начинают пользоваться молодые мужчины до 30 лет. Но общим является одно: 60% лимита уходит на крупные покупки, 40% – на мелкие.

Товары в рассрочку: что чаще всего предпочитают покупать белорусы

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