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Традиции малой родины. Музыкальные народные инструменты Марьяна Скрамблевича

12.04.2018 - 10:43

Его музыкальные инструменты способны передать шум ветра и шелест листвы, пение журавлей и топот лошадей. Марьян Антонович Скрамблевич более 30 лет он создаёт уникальные белорусские народные инструменты.  

В его руках даже ненужный шланг от стиральной машины превращается в рассказы гусей. 

Мастер не только дарит новую жизнь традициям, но еще и одновременно может играть на нескольких инструментах. А все потому что любовь к музыке передалась по наследству. Дедушка играл на скрипке, отец был удалым гармонистом с сильным голосом. А маленький Марьян ходил в родном Одельске в костел, где помогал местному органисту и пел в хоре. Уже в 12 лет мальчик играл на свадьбе. 

Марьян Скрамблевич, народный мастер Беларуси, музыкант:
Играли на скрипках, на гитарах, флейтах, дудках, но мне больше всего как-то гармошка была. Слышал мелодию, сразу приходил и подбирал на гармошке. Приехал столяр после войны из Варшавы, пришел к нему учиться деревянным делам.  

Вот только в талант юного баяниста поначалу никто не верил. Его полонез Огинского на экзамене оценили всего в 3 балла. Но после армии парень окончил курсы баянистов, переехал в Гродно и создал хор в местном автопарке. Успех был ошеломительный: 35 лет зрители не отпускали со сцены под громкие аплодисменты. 

А в начале 90-х загорелся идеей создавать музыкальные инструменты из дерева, как в далеком детстве, когда пас коров и успокаивал их игрой на дудочке. Изучил массу литературы –  и полилась песня. 

Из каких материалов Марьян Скрамблевич делает музыкальные инструменты? Как он их создает? Какие уникальные музыкальные инструменты есть в музее мастера?  

Подробности – в видеоматериале. 

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