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Традиционная встреча супруг дипломатов прошла в Минске

06.03.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Об актуальном вне протокола. В канун 8 марта в Минске прошла традиционная встреча супруги министра иностранных дел Беларуси с женами глав дипломатических миссий и представительств международных организаций.

Площадкой светского приема стал Центр современных искусств. Во время неформальной встречи супруги дипломатов говорили не о политике, а обсуждали детей, семью и гостеприимство белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь:
Мне хочется поговорить с ними, спросить, как прошел этот год, как подросли их дети, как у них дела, как их семья, как обстановка в их стране. Мне очень хочется, чтобы наши люди жили в мире. Я считаю, что Беларусь – тот самый центр мира, потому что мы очень добрые, миролюбивые люди.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Я очень рада вернуться в Беларусь. Я впечатлена, как все изменилось. Очень здесь счастлива. Люблю Минск, люблю белорусов и ваши драники.

Асриа Хаж Салех, супруг главы дипломатического представительства Сирийской Арабский Республики в Республике Беларусь:
Я в Беларуси три года, мне здесь очень нравится. Белорусы, как и сирийцы, открытые люди, всегда помогают, если какие-то проблемы. Беларусь для меня как второй дом.

Зарубежных леди также поздравили с международным женским днем, представили их вниманию ювелирные и часовые изделия белорусских брендов. А также устроили модный показ одежды. На подиуме свои коллекции представили современные белорусские дизайнеры.

Традиционная встреча супруг дипломатов прошла в Минске

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