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Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы

10.05.2017 - 09:28

Новости Беларуси. Уже становится доброй традицией праздновать День Победы массовым спортивно-развлекательным мероприятием. В белорусской столице во второй раз прошел «Забег отважных», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы

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