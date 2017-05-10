Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы

Новости Беларуси. Уже становится доброй традицией праздновать День Победы массовым спортивно-развлекательным мероприятием. В белорусской столице во второй раз прошел «Забег отважных», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Уже становится доброй традицией праздновать День Победы массовым спортивно-развлекательным мероприятием. В белорусской столице во второй раз прошел «Забег отважных», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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