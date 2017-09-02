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Трагедия на авиашоу в Подмосковье: два человека погибли в результате падения самолета

02.09.2017 - 16:09

Новости России. Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП на авиашоу в Подмосковье. Сейчас на месте крушения самолета работают экстренные службы. Все полеты на аэродроме после трагедии прекращены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкомоторный самолет упал несколько часов назад. Пилот Ан-2 до последнего пытался увести его от толпы зрителей, но не хватило времени, чтобы снова набрать высоту. Лайнер задел крылом землю и буквально вспахал взлетно-посадочную полосу, после чего взорвался. Два человека на борту погибли. Жертв и разрушений на земле нет.

Трагедия на авиашоу в Подмосковье: два человека погибли в результате падения самолета

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