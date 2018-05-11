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Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана

11.05.2018 - 10:45

Новости США. Дональд Трамп намерен добиться «хорошей сделки» с Ираном после выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский лидер считает: соглашение, заключенное в 2015 году странами-посредницами, самым большим просчетом предыдущего правительства США по части нацбезопасности. По мнению Трампа одним из факторов, который поможет заключить новую «справедливую» сделку, должна стать возможность посетить «их военные базы».

А пока какие-либо соглашения не достигнуты, США вводят «самые суровые санкции против Ирана». Напоминаем, американский лидер объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном 9 мая.

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана
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