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Трамвайные пути от вокзала до Серебрянки в Минске будут восстанавливать по чешской технологии

27.07.2017 - 15:34

Новости Беларуси. Началось восстановление трамвайных путей от вокзала до Серебрянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Закрыли их несколько лет назад. Вместо трамваев пассажиров перевозят автобусы. 1 сентября можно будет вновь услышать стук колес, но уже не такой громкий. Здесь применяется чешская технология – эластичное крепление рельс без шпал на бетонное основание. Такую можно увидеть на трамвайных путях на Логойском тракте.

Александр Рощин, главный инженер РСУ ГП «Минсктранс»:
Гарантийный срок этой технологии – 20 лет, поэтому будем надеяться, что всё это будет лежать долго и хорошо эксплуатироваться в наших условиях.

Трамвайные пути от вокзала до Серебрянки в Минске будут восстанавливать по чешской технологии

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