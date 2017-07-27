Трамвайные пути от вокзала до Серебрянки в Минске будут восстанавливать по чешской технологии

Новости Беларуси. Началось восстановление трамвайных путей от вокзала до Серебрянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Закрыли их несколько лет назад. Вместо трамваев пассажиров перевозят автобусы. 1 сентября можно будет вновь услышать стук колес, но уже не такой громкий. Здесь применяется чешская технология – эластичное крепление рельс без шпал на бетонное основание. Такую можно увидеть на трамвайных путях на Логойском тракте.

Александр Рощин, главный инженер РСУ ГП «Минсктранс»:

Гарантийный срок этой технологии – 20 лет, поэтому будем надеяться, что всё это будет лежать долго и хорошо эксплуатироваться в наших условиях.