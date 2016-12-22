20 лучших фотографий из путешествий за 2016 год

Фото. Жоэль Сантос, Португалия. Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана. Традиция требует, чтобы рыбу ловили только с деревянных досок, которые называются падуа, тем же методом, какой использовали предки. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Фото. Жоэль Сантос, Португалия. На этой фотографии, сделанной с воздуха, изображен редкий вид на жерло вулкана Эрта Але, что на местном афарском наречии означает «дымящаяся гора». Данакиль, Эфиопия. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Фото. Извержение вулкана Бату Тара (Комба-Айленд, Индонезия). Фото: Martin Siering, Travel Photographer of the Year.
Фото. Микеле Палаццо, Италия. Победитель в номинации «Города: архитектура и пространства». Прогуливаясь во время снежного урагана «Джонас», который бушевал на восточном побережье США, фотограф снял знаменитый небоскреб Флэтайрон-билдинг на фоне кружащей метели. Фото: Michele Palazzo, Travel Photographer of the Year.
Фото. Марсель ван Остен, Нидерланды. Специальный приз «Человечество». Фермер плывет на лодке, проверяя сети крупной крабовой фермы в море в Сяпу, Фуцзянь, Китай. Фото: Marsel van Oosten, Travel Photographer of the Year.
Фото. Портрет представителя китайской народности И (Сычуань, Китай). Фото: Ruiyuan Chen, Travel Photographer of the Year.
Фото. Сью О’Коннелл, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Эти садху прошли огромные расстояния, чтобы участвовать в великом Кумбха-мела, массовом индуистском паломничестве, в Харидваре, Северная Индия. Фото: Sue O'Connell, Travel Photographer of the Year.
Фото. Сергей Пестерев, Россия. Специальный приз «Портфолио с сушей, морем и небом». Закат на озере Байкал с крупными ледяными осколками. Фото: Сергей Пестерев, Travel Photographer of the Year.
Фото. Чживэн Хуан, Китай. Специальный приз «Города: архитектура и пространства». Восходящая красная луна освещает мост через пролив в Шэньчжэне, Китай. Фото: Zhiwen Huang, Travel Photographer of the Year.
Фото. Тимоти Аллен, Великобритания. Второе место в номинации «Портфолио с путешествиями и приключениями». Караваны на закате во время паломничества в Эль-Росио, Андалузия, Испания. Фото: Timothy Allen, Travel Photographer of the Year.
Фото. Медвежонок играет с веткой (Камчатка, Россия). Фото: Marco Urso, Travel Photographer of the Year.
Фото. Джереми Вудхаус, Великобритания. Высокая оценка, «Светотень». Кондитер в Виньялесе (Куба) покрывает торт глазурью в лучах заката, проникающих в дверной проем. Фото: Jeremy Woodhouse, Travel Photographer of the Year.
Фото. Победитель в номинации «Светотень». Каждое утро, независимо от сезона, эти монахи обходят гору в округе Байю, Ганзи, провинция Сычуань, Китай. Фото: Biran Zhao, Travel Photographer of the Year.
Фото. Анкит Кумар, Индия. Рядом с озером Натрон в Танзании, куда в поисках пропитания слетаются фламинго, возвышается гора Ленгаи. Фото: Ankit Kumar, Travel Photographer of the Year.
Фото. Элисон Кэхилл, Великобритания, победительница в номинациях «Новый талант», «С глазу на глаз». Фитри работает с клиентом в парикмахерской Son & Dad Barbers в Джорджтауне, Пенанг, Малайзия. Фото: Alison Cahill. Travel Photographer of the Year.
Фото. Крэйг Истон, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Мадам Канси продает попкорн в маленьком семейном странствующем цирке в Монпазье, Дордонь, Франция. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
Фото. От земли и моря – от радости до вечности (Чандипур, Индия). Главный приз в возрастной категории до 14 лет. Фото: Darpan Basak, Travel Photographer of the Year.
Фото. Крэйг Истон, Великобритания. Победитель в номинации «Портфолио с сушей, морем и небом». Восточная часть ограждающей стены искусственного озера в Уэст-Кирби в спокойный зимний день, Уиррал, Великобритания. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
Фото. Пиренейская рысь — биологический вид на грани вымирания (Андалусия, Испания). Фото: Luke Masse, Travel Photographer of the Year.