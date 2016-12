20 лучших фотографий из путешествий за 2016 год

Фото. Жоэль Сантос, Португалия. Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана. Традиция требует, чтобы рыбу ловили только с деревянных досок, которые называются падуа, тем же методом, какой использовали предки. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.