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20 лучших фотографий из путешествий за 2016 год

22.12.2016 - 22:57

Стали известны имена победителя и призеров Travel Photographer of the Year 2016. Конкурс проводится с 2003 года: принять участие в нем может как профессионал, так и любитель.

Гран-при получит фотограф Жоэль Сантос.

Жюри отметило самое разнообразное в плане тем и технических приемов портфолио португальца, а так же его творческий подход. Кстати, это первый случай, когда первое место заняли дрон-снимки автора. Премия Сантоса – $5000.

Лучшим молодым фотографом стал 14-летний Дарпану Басаку из Индии.

Мальчик учился фотографии сам, и добился удивительных успехов: жюри буквально поразила динамика и композиция работ подростка.

Еще несколько десятков авторов стали победителями в тематических номинациях или удостоились специального упоминания от жюри. Работы будут выставляться в Кингстон-апон-Холл (Англия) с 18 мая по 30 июня 2017 года в рамках празднования фестиваля культуры.

Фото: Courtney Moore, Travel Photographer of the Year.
Жоэль Сантос, Португалия. Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана. Традиция требует, чтобы рыбу ловили только с деревянных досок, которые называются падуа, тем же методом, какой использовали предки. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Фото. Жоэль Сантос, Португалия. Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана. Традиция требует, чтобы рыбу ловили только с деревянных досок, которые называются падуа, тем же методом, какой использовали предки. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Жоэль Сантос, Португалия. На этой фотографии, сделанной с воздуха, изображен редкий вид на жерло вулкана Эрта Але, что на местном афарском наречии означает «дымящаяся гора». Данакиль, Эфиопия. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Фото. Жоэль Сантос, Португалия. На этой фотографии, сделанной с воздуха, изображен редкий вид на жерло вулкана Эрта Але, что на местном афарском наречии означает «дымящаяся гора». Данакиль, Эфиопия. Фото: Joel Santos, Travel Photographer of the Year.
Извержение вулкана Бату Тара (Комба-Айленд, Индонезия). Фото: Martin Siering, Travel Photographer of the Year.
Фото. Извержение вулкана Бату Тара (Комба-Айленд, Индонезия). Фото: Martin Siering, Travel Photographer of the Year.
Микеле Палаццо, Италия. Победитель в номинации «Города: архитектура и пространства». Прогуливаясь во время снежного урагана «Джонас», который бушевал на восточном побережье США, фотограф снял знаменитый небоскреб Флэтайрон-билдинг на фоне кружащей метели. Фото: Michele Palazzo, Travel Photographer of the Year.
Фото. Микеле Палаццо, Италия. Победитель в номинации «Города: архитектура и пространства». Прогуливаясь во время снежного урагана «Джонас», который бушевал на восточном побережье США, фотограф снял знаменитый небоскреб Флэтайрон-билдинг на фоне кружащей метели. Фото: Michele Palazzo, Travel Photographer of the Year.
Марсель ван Остен, Нидерланды. Специальный приз «Человечество». Фермер плывет на лодке, проверяя сети крупной крабовой фермы в море в Сяпу, Фуцзянь, Китай. Фото: Marsel van Oosten, Travel Photographer of the Year.
Фото. Марсель ван Остен, Нидерланды. Специальный приз «Человечество». Фермер плывет на лодке, проверяя сети крупной крабовой фермы в море в Сяпу, Фуцзянь, Китай. Фото: Marsel van Oosten, Travel Photographer of the Year.
Портрет представителя китайской народности И (Сычуань, Китай). Фото: Ruiyuan Chen, Travel Photographer of the Year.
Фото. Портрет представителя китайской народности И (Сычуань, Китай). Фото: Ruiyuan Chen, Travel Photographer of the Year.
Сью О’Коннелл, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Эти садху прошли огромные расстояния, чтобы участвовать в великом Кумбха-мела, массовом индуистском паломничестве, в Харидваре, Северная Индия. Фото: Sue O'Connell, Travel Photographer of the Year.
Фото. Сью О’Коннелл, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Эти садху прошли огромные расстояния, чтобы участвовать в великом Кумбха-мела, массовом индуистском паломничестве, в Харидваре, Северная Индия. Фото: Sue O'Connell, Travel Photographer of the Year.
Сергей Пестерев, Россия. Специальный приз «Портфолио с сушей, морем и небом». Закат на озере Байкал с крупными ледяными осколками. Фото: Сергей Пестерев, Travel Photographer of the Year.
Фото. Сергей Пестерев, Россия. Специальный приз «Портфолио с сушей, морем и небом». Закат на озере Байкал с крупными ледяными осколками. Фото: Сергей Пестерев, Travel Photographer of the Year.
Чживэн Хуан, Китай. Специальный приз «Города: архитектура и пространства». Восходящая красная луна освещает мост через пролив в Шэньчжэне, Китай. Фото: Zhiwen Huang, Travel Photographer of the Year.
Фото. Чживэн Хуан, Китай. Специальный приз «Города: архитектура и пространства». Восходящая красная луна освещает мост через пролив в Шэньчжэне, Китай. Фото: Zhiwen Huang, Travel Photographer of the Year.
Тимоти Аллен, Великобритания. Второе место в номинации «Портфолио с путешествиями и приключениями». Караваны на закате во время паломничества в Эль-Росио, Андалузия, Испания. Фото: Timothy Allen, Travel Photographer of the Year.
Фото. Тимоти Аллен, Великобритания. Второе место в номинации «Портфолио с путешествиями и приключениями». Караваны на закате во время паломничества в Эль-Росио, Андалузия, Испания. Фото: Timothy Allen, Travel Photographer of the Year.
Медвежонок играет с веткой (Камчатка, Россия). Фото: Marco Urso, Travel Photographer of the Year.
Фото. Медвежонок играет с веткой (Камчатка, Россия). Фото: Marco Urso, Travel Photographer of the Year.
Джереми Вудхаус, Великобритания. Высокая оценка, «Светотень». Кондитер в Виньялесе (Куба) покрывает торт глазурью в лучах заката, проникающих в дверной проем. Фото: Jeremy Woodhouse, Travel Photographer of the Year.
Фото. Джереми Вудхаус, Великобритания. Высокая оценка, «Светотень». Кондитер в Виньялесе (Куба) покрывает торт глазурью в лучах заката, проникающих в дверной проем. Фото: Jeremy Woodhouse, Travel Photographer of the Year.
Победитель в номинации «Светотень». Каждое утро, независимо от сезона, эти монахи обходят гору в округе Байю, Ганзи, провинция Сычуань, Китай. Фото: Biran Zhao, Travel Photographer of the Year.
Фото. Победитель в номинации «Светотень». Каждое утро, независимо от сезона, эти монахи обходят гору в округе Байю, Ганзи, провинция Сычуань, Китай. Фото: Biran Zhao, Travel Photographer of the Year.
Анкит Кумар, Индия. Рядом с озером Натрон в Танзании, куда в поисках пропитания слетаются фламинго, возвышается гора Ленгаи. Фото: Ankit Kumar, Travel Photographer of the Year.
Фото. Анкит Кумар, Индия. Рядом с озером Натрон в Танзании, куда в поисках пропитания слетаются фламинго, возвышается гора Ленгаи. Фото: Ankit Kumar, Travel Photographer of the Year.
Элисон Кэхилл, Великобритания, победительница в номинациях «Новый талант», «С глазу на глаз». Фитри работает с клиентом в парикмахерской Son & Dad Barbers в Джорджтауне, Пенанг, Малайзия. Фото: Alison Cahill. Travel Photographer of the Year.
Фото. Элисон Кэхилл, Великобритания, победительница в номинациях «Новый талант», «С глазу на глаз». Фитри работает с клиентом в парикмахерской Son & Dad Barbers в Джорджтауне, Пенанг, Малайзия. Фото: Alison Cahill. Travel Photographer of the Year.
Крэйг Истон, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Мадам Канси продает попкорн в маленьком семейном странствующем цирке в Монпазье, Дордонь, Франция. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
Фото. Крэйг Истон, Великобритания. Специальный приз «Человечество». Мадам Канси продает попкорн в маленьком семейном странствующем цирке в Монпазье, Дордонь, Франция. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
От земли и моря – от радости до вечности (Чандипур, Индия). Главный приз в возрастной категории до 14 лет. Фото: Darpan Basak, Travel Photographer of the Year.
Фото. От земли и моря – от радости до вечности (Чандипур, Индия). Главный приз в возрастной категории до 14 лет. Фото: Darpan Basak, Travel Photographer of the Year.
Крэйг Истон, Великобритания. Победитель в номинации «Портфолио с сушей, морем и небом». Восточная часть ограждающей стены искусственного озера в Уэст-Кирби в спокойный зимний день, Уиррал, Великобритания. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
Фото. Крэйг Истон, Великобритания. Победитель в номинации «Портфолио с сушей, морем и небом». Восточная часть ограждающей стены искусственного озера в Уэст-Кирби в спокойный зимний день, Уиррал, Великобритания. Фото: Craig Easton, Travel Photographer of the Year.
Пиренейская рысь — биологический вид на грани вымирания (Андалусия, Испания). Фото: Luke Masse, Travel Photographer of the Year.
Фото. Пиренейская рысь — биологический вид на грани вымирания (Андалусия, Испания). Фото: Luke Masse, Travel Photographer of the Year.

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