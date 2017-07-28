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Травмы десятка человек, нарушено авиасообщение, повалены деревья: в Стамбуле бушуют ливни и ветер

28.07.2017 - 09:48

Новости Турции. В результате ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на Стамбул, пострадали 10 человек. Некоторые остаются в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода повлекла серьезные проблемы. С ограничениями работает туннель под Босфором. Нарушено авиасообщение: около 15 самолетов не смогли приземлиться и были направлены на запасные аэродромы. Ветер повалил сотни деревьев. Несколько десятков домов остались без крыш, обрушились несколько башенных кранов.

Травмы десятка человек, нарушено авиасообщение, повалены деревья: в Стамбуле бушуют ливни и ветер

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