Требуется максимальное напряжение своих сил: конкурс профмастерства среди военных проходит под Минском

Новости Беларуси. Под Минском в эти минуты проходит конкурс профмастерства среди военных. Это главная часть Международных состязаний «Воин Содружества». Он проводится среди солдат, сержантов и матросов Вооруженных сил Казахстана, России, Армении и Беларуси.

Участникам состязаний предстояло преодолеть полосу препятствий. Бег, метание холодного оружия, стрельба – лишь немногие ее элементы. Главный фактор оценки – скорость. Причем, поблажки не было и для девушек. Они выступали наравне с мужчинами. Масло в огонь подливали организаторы: условия были приближены к боевым. Впрочем, особенно тяжело участникам давался этап, который нужно было пройти в противогазах и костюмах химзащиты.

Сергей Савицкий, главный судья конкурса «Профессионал»:

От каждого военнослужащего на данном этапе конкурса требуется максимальное напряжение своих сил. Физических и моральных. Военнослужащие стартуют парами, преодолевают препятствия, им определяется время выполнения упражнения. После этого собираются ведомости со всех контрольных точек, производится расчет поощрительных и штрафных баллов.

Участники конкурса в своих странах прошли строгий отбор. Как правило, это наиболее подготовленные солдаты. Итоги же всех состязаний «Воин Содружества» подведут 5 августа.