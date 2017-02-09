новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Трех золотых медалей удостоена компания «Бабушкина крынка» на международной выставке «ПРОДЭКСПО» в Москве

09.02.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Крупнейший переработчик молока в стране – «Бабушкина крынка» – победила в трех номинациях по итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» в рамках международной выставки «ПРОДЭКСПО» в Москве. Продукты под брендом «Бабушкина крынка» известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Сейчас поставки идут практически по всему миру: от стран СНГ до Германии, Ирана и даже Китая.

Василий Стасев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Бабушкина крынка»:
Китайский рынок – огромный рынок. Все зависит от ценовой составляющей. На данный момент мы видим туда возможность поставлять стерилизованное молоко, что и делаем.  Планируем увеличивать поставки на этот рынок.

На крупнейшую продовольственную площадку в Москве могилевский холдинг привез мороженое и новую линейку йогуртов «Эко-греко». Также российской публике представили больше трех десятков новых сыров премиум-класса. «Винзорский замок» – с ароматом винограда, а «Черный герцог» – топленого молока. По итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» «Бабушкина крынка» удостоена побед в трех номинациях – «ряженка», «кефир» и «сметана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Стасев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Бабушкина крынка»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Очень важно сохранить трудовые коллективы: Андрей Гаев о механизме доверительного управления
Очень важно сохранить трудовые коллективы: Андрей Гаев о механизме доверительного управления
Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно людям: Александр Лукашенко о доверительном управлении предприятиями
Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно людям: Александр Лукашенко о доверительном управлении предприятиями
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь
Следственный комитет даст правовую оценку ограничениям поставок белорусской сельхозпродукции в Россию
Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке
Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке
Банкротство предприятия – сколько выплатят работникам и что грозит руководителю: «Открытый разговор»
За рулем «Беларуса» – я босс: норвежский фермер о том, почему выбирает тракторы МТЗ
За рулем «Беларуса» – я босс: норвежский фермер о том, почему выбирает тракторы МТЗ
В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»
В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»
Анжелика Мельникова
Рождественский караван Coca Cola поздравил детей с Новым годом и Рождеством
Все новости по теме Предприятия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru