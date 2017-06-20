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Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»

20.06.2017 - 22:04

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вокруг нас немало стран, которые обладают большим человеческим ресурсом или экономически более состоятельны, но не добились таких успехов в теннисе, как Беларусь. По Вашему мнению, то, что произошло тогда на кубке Дэвиса с мужской командой и вот нынешний успех наших девушек, которые вышли в финал Кубка Федерации – это стечение обстоятельств или случайность, или, может быть, ростки тех зёрен, которые Вы посеяли когда-то?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:
Я, во-первых, был не один. Очень хорошо работали ещё до меня Гена Петров, Марат Зверев. Я был младшим в этой когорте. И они очень много сделали для того, чтобы теннис был на высоком уровне. Но у меня впечатление, что спорт всё больше будет уходить в те страны, где, может быть, уровень жизни не очень высокий. И где дети будут больше стараться взять трудом своим и сделать что-нибудь такое нестандартное, необыкновенное, какое-то маленькое чудо.

Вот, я считаю, выход женской команды – это чудо настоящее, потому что они в классификации намного ниже их соперниц.

И вот, когда люди творят вот эти чудеса, я думаю, они способны в спорте на очень большие подвиги. Надо их готовить к этому. И, я думаю, что белорусский народ отличается очень хорошими качествами – наши люди, может быть, более трудолюбивы и более скромны как-то. Они редко выпирают себя и хотят себя демонстрировать. Они, всё-таки, как-то думают о стране. Тогда это была часть страны, сейчас своя страна – и вот, мне кажется, это подъём какой-то патриотический очень важен, очень важно нам эти традиции сохранять.

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