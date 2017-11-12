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Тренер Кобзарь об Арине Соболенко: «Тренируясь именно в Беларуси, никуда не выезжая, она уже – игрок ТОП-уровня»

12.11.2017 - 17:39

Новости Беларуси. Теннисист поделился мнением в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Вырастить «звезду» тенниса в Беларуси очень сложно. Для этого нужно ехать в Америку или ещё где-то тренироваться. Это, действительно, так?

Иван Кобзарь, мастер спорта Республики Беларусь по теннису, тренер:
Я так не считаю. Я, однозначно, не за это. Потому что сам тренировался во многих академиях, за границей когда играл. Я могу сказать, что 99% в академии рассчитано на зарабатывание денег. В Европе и в мире. Да, если ты туда уезжаешь «звездой», очень хорошо играешь, то тебе там все условия предоставят.

Но, на сегодняшний день, здесь можно готовиться и состояться, как спортсмену.

Да, желательно, идеальный вариант – зимние месяцы, уже в более взрослом возрасте, проводить за границей. Например, декабрь-январь или январь-февраль – уезжать отсюда. Потому что не хватает у нас солнца, витаминов не хватает.

Ирина Ромбальская:
То есть, на закрытых кортах – не тот процесс?

Иван Кобзарь:
Нет, почему, тот. Просто проблема в экологии. Если бы у нас было много-много солнца, то можно было и в закрытых помещениях тренироваться постоянно. Это – в идеале. Или на сборы два раза в год, хотя бы, выезжать в южные страны. Но, в принципе, сейчас результаты есть. Арина Соболенко, тренируясь именно здесь, никуда не выезжая, именно в плане тренировочного процесса, на сегодняшний день, она – 76-ая ракетка мира. То есть, она уже – игрок ТОП-уровня.

Вера Лапко на подходе.  

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