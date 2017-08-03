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Тренеры Республиканского центра по легкой атлетике проводят бесплатные занятия по бегу

03.08.2017 - 21:48

Новости Беларуси. На бесплатные тренировки по бегу приглашают минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новичков научат всем основам этого вида спорта и помогут привести свое тело в форму.

Занятия проходят каждый четверг в 19:00 на легкоатлетическом стадионе по улице Калиновского.

Александр Кругленя, тренер Республиканского центра легкой атлетики:
Основная часть занятия – это когда мы делаем более основательную разминку и уже рассказываем конкретно, как нужно во время бега вести тело. То есть как туловище выстраивается, как ноги, как руки. Чтобы люди в конце тренировки

хоть на пять секундочек, но поймали это чувство легкости и полета во время бега.

Участница:
Я узнала об этом мероприятии случайно, от своего мужа, который бегает регулярно. Сегодня я пришла в первый раз. Я хорошо пробежалась, мне это было совсем не сложно.

Здесь классное покрытие, сегодня замечательная погода, поэтому мне очень понравилось.

Такие беговые четверги продляться до конца лета. Под руководством опытных тренеров уже через несколько недель новички смогут приблизиться к результатам профессионалов.

Тренеры Республиканского центра по легкой атлетике проводят бесплатные занятия по бегу

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