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Тренеры, закрытые манежи и командный дух: что, по мнению посла Исландии, помогает местным футболистам

25.07.2017 - 21:53

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Верно ли, что в Исландии вулканов больше, чем профессиональных футболистов?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
В Исландии большое количество профессиональных футболистов. И, разумеется, их число превышает число ныне активных вулканов. Но, вероятно, если мы обратимся к истории и посчитаем все известные вулканы, активные в прошлом, возможно, в этом случае, можно утверждать, что их было равное количество. По правде говоря, не знаю. Но я рада, что мы затронули футбольную тему. Я имела честь быть послом Исландии во Франции в прошлом году, во время проведения чемпионата Европы по футболу. И я посетила все матчи, я была на каждой игре.

Меня переполняла гордость за команду.

Ежедневно меня показывали по французскому телевидению, иногда и по несколько раз в день. Французы задавали мне один и тот же вопрос: «Как вы это делаете? Вы ведь небольшая нация, как можно так здорово играть в футбол?» Я называла три основные причины. Это – очень хорошие тренеры, в особенности, высококлассные тренеры молодых сборных. Во-вторых,  возможность тренироваться в закрытых манежах на протяжении последних нескольких лет. Ранее команды тренировались только на свежем воздухе и климатические условия, в особенности, в зимний период, были большим препятствием. И, наконец, самое важное – это командный дух.

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