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Тренировка на верхнюю группу мышц: гантели, гравитрон, кроссовер

28.09.2017 - 18:31

Юрий Царёв, СТВ:
Мы готовы утолить ваш спортивный голод. Сделаем это вместе с абсолютной чемпионкой Республики Беларусь в разделе «фитнесс-бикини», вместе с финалисткой Кубка Москвы. И всё это – один человек, моя прекрасная соведущая Лилия Салимгареева.

Лилия Салимгареева, тренер:
Сегодня мы приступим к тренировке на верхнюю группу мышц.

Перед тренировкой обязательно нужно провести разминку, чтобы подготовить мышцы и снизить риск получения травм.

10 минут хватит, теперь мы можем приступать.

Лилия Салимгареева, тренер:
Итак, начнём первое упражнение, которое будет направлено на работу дельт. Берём гантели. Берите сначала не сильно тяжелый вес. И делаем подъёмы. Вперёд подняли, отвели, опустили. И теперь в обратную сторону.
Спину нужно держать ровно, руки высоко не поднимаем.

15 повторений будет достаточно, потом – отдых.

Лилия Салимгареева, тренер:
Итак, второе упражнение у нас будет направлено на работу мышц спины. Сегодня будем выполнять подтягивания в тренажёре «гравитон». Берёмся руками. Делаем хват широкий.
Также можно делать и узкий, но сегодня будем использовать широкий. Ставим ножки и опускаемся.
Вытянулись. Подтягивайте себя за счёт ваших широчайших.
«Гравитрон» с противовесом подойдёт как для бывалых спортсменов, так и для новичков, которые ещё не умеют подтягиваться на перекладине.

Все движения делаем плавно, не спешим.

Во время упражнения смотрим вверх.

Лилия Салимгареева, тренер:
После того, как завершили, обязательно: сначала Вы ставите ноги, и только после убираете свои руки, по технике безопасности. Третье упражнение будем выполнять в тренажёре «кроссовер», в нижнем блоке. И будем мы делать бицепс.

Устанавливайте вес, который Вам нужен. Обязательно спину держим прямо. Начинаем подтягивать рукоятку к себе, при этом локти не должны двигаться. Корпусом не помогаем.

Выполняем 4 подхода по 20 раз.


Юрий Царёв, СТВ:
Наша тренировка подошла к своему завершению. Надеюсь, что вы хорошо прокачались, у вас прекрасное настроение, и вы с удовольствием вернетесь в наш спортзал ещё не один раз.

Лилия Салимгареева, тренер:
Пожелаю хороших тренировок, позитива.

Главное, помните: соблюдайте режим питания, режим сна.

Юрий Царёв, СТВ:
Желаем вам, дорогие друзья, сегодня, если вы сомневаетесь в своих силах и возможностях, всё-таки, переступить через себя и через порог спортзала.

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