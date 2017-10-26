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Тренировка ягодичных мышц: плие со штангой, шаги назад с гантелями

26.10.2017 - 13:26

Юрий Царев, СТВ:
Лето завершилось. В принципе, его и не было. Если Вы по какой-то причине не приобрели к нему форму, ещё можно это сделать к лету-2018. Что мы с удовольствием и начнём прямо сейчас вместе с моей прекрасной соведущей, абсолютной чемпионкой Беларуси в разделе фитнесс-бикини, финалисткой Кубка Москвы Лилией Салимгареевой.
Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:
Итак, сегодня мы начнём тренировку на самую любимую группу мышц – орешек – ягодичные.

Первое упражнение у нас будет плие со штангой сумо.

Итак, берёмся узким хватом, снимаем штангу, отходим от стойки.
Ставим позицию ног широкую, носки направлены в стороны, колени при приседании направляются также в стороны. При этом попа отходит назад, присела, растянули и наверх.
Колени всегда в полусогнутом состоянии. Угол между коленом и пяткой должен быть 90 градусов. Также следите за Вашей спиной, она должна быть ровная.

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:
Итак, следующее упражнение у нас будет прорабатывать внутреннюю поверхность бедра, внешнюю и заднюю.

Это будут выпады с гантелями с отшагиванием назад.

Берём гантели, позиция ног ровная, и делаем шаг назад, ровненько садимся.

Не заваливаем колено вперёд, угол – всё те же 90 градусов. После меняем, и работаем на вторую ногу без отдыха. Такое упражнение делаем 4 подхода по 15 раз на каждую ногу. Спина ровная.

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:
Следующее упражнение мы будем выполнять в тренажёре – разведение и сведение ног. Всё очень просто: сели, приняли горизонтальное положение, спинка ровная. Установили себе вес, который сможете поднимать и начинаем работу.

Плавно свели и развели.

Разводите не совсем до конца, так же, как и сводите, чтобы мышцы были всегда в напряжении.

Спешить не нужно, упражнение делаем медленно. 4 подхода по 30 раз.

Юрий Царев, СТВ
Лиля, какие ещё рекомендации ты можешь дать нашим телезрителям?

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:
Самое главное, следите за своим питанием и соблюдайте режим сна, чтобы Вы полностью могли восстанавливаться и приступать к новому дню с хорошим настроением, позитивом, ну, и плодотворными тренировками.

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