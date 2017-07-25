Треть декадной нормы осадков выпала за час 25 июля в Бресте: подтоплены улицы

Новости Беларуси. В этом году аграрии позже обычного приступили к уборке хлеба. Мешала дождливая погода. И вот сильные ливни вновь вернулись в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Бресте 25 июля утром меньше чем за час выпала треть декадной нормы осадков. Подтопленными оказались несколько улиц, что затруднило движение транспорта. В то же время ощутимых порывов ветра не наблюдалось.

Туча продолжила движение на северо-восток и в сторону Гродненской области. Обильные дожди после обеда выпали и в Барановичском районе. Об осадках синоптики предупреждают и в центральной части Беларуси – там тоже велика вероятность ливней с грозами.

Неустойчивая погода ожидается и ночью. Несмотря на это, на данный момент в МЧС не зафиксировано ни одного происшествия.