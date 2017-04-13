Третий Белорусский фестиваль воздушных шаров «ПАВЕТРА-2017» пройдет с 13 по 15 апреля, где свое мастерство продемонстрируют аэродизайнеры. Гости программы – организаторы фестиваля воздушных шаров – Надежда Климентенок и Вероника Росолько.