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Третий Белорусский фестиваль воздушных шаров «ПАВЕТРА-2017» пройдет с 13 по 15 апреля

13.04.2017 - 10:09

Третий Белорусский фестиваль воздушных шаров «ПАВЕТРА-2017» пройдет с 13 по 15 апреля, где свое мастерство продемонстрируют аэродизайнеры. Гости программы – организаторы фестиваля воздушных шаров – Надежда Климентенок и Вероника Росолько.

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