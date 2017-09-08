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Третий фестиваль искусств белорусов мира собрал в Минске более 200 наших соотечественников из 19 стран

08.09.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Более 200 этнических белорусов из 19 стран съехались в Минск. Армения, Великобритания, Дания, США: каждый подготовил свой творческий подарок к юбилею столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября вечером на сцене Белгосфилармонии официально откроется третий фестиваль искусств белорусов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году его программу скорректировали с учетом дня города, 500-летия белорусского книгопечатания и 135-летия со дня рождения народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа. Накануне форума этнические белорусы посетили Исторический музей, где познакомились с наследием Скорины. А этим утром на Троицкой набережной откроют знак «Белорусам зарубежья».

Анна Мазур, председатель белорусского культурного движения (Молдова):
У Рэспубліцы Малдова не так шмат пражывае этнічных беларусаў – каля 6 тысяч. Але наша дыяспара вельмі такая разгорнутая. Наша інфраструктура сёння прадстаўлена аж 10 грамадзянскімі аб'яднаннямі, афіцыйна зарэгістраванымі ў Рэспубліцы Малдова. Мы прывезлі мастацкую фатаграфію.

Любовь Богнат, председатель Павлодарского этнокультурного объединения «Беларусь» (Казахстан):
Это свое родное, бабушкино, прабабушкино. Потому что мы ведем архив – более 105 лет белорусы живут на павлодарской, на казахстанской земле. Когда самолет приземляется, тишина, покой, все руки к небесам и кто-то даже поклонился. Это было непроизвольно, это было очень трогательно.

В рамках форума необычную экспозицию подготовили художники из 9 стран — свои работы они представят в художественном музее. В планах у этнических белорусов и экскурсии. Причем не только по Минску. Посетят и наши агрогородки, исторические местечки, замки. Завершится фестиваль в понедельник.

Третий фестиваль искусств белорусов мира собрал в Минске более 200 наших соотечественников из 19 стран

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