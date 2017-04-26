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Третий транш кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов перечислен Беларуси

26.04.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития перечислен Беларуси. Его размер – 300 миллионов долларов. Как пояснили в министерстве финансов, страна выполнила все условия для получения этих средств.

Напомним, соглашение о предоставлении стране финансового кредита было подписано в марте. Речь о сумме в 2 миллиарда долларов, которые будут перечислены семью траншами в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий транш кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов перечислен Беларуси

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