Третья волна коронавируса. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий
Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в связи с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, специалисты продолжат активную работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией и выявлению контактов первого уровня. Под пристальным контролем и соблюдение всех правил в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов и лекарств. При этом тотального запрета на проведение массовых мероприятий нет. Главное – соблюдение всех правил проведения.
Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:
Устроители концертов должны понимать то, в каких условиях они должны проводить. Всем рекомендации были даны еще в прошлом году по проведению массовых мероприятий. И если они с учетом выполнения тех рекомендаций, которые давались, будут проводить, то в принципе это не запрещено. Но вместе с тем все меры должны быть соблюдены.
Минздрав сообщил о начале третьей волны COVID-19 в Беларуси. Медики еще раз напоминают: при ухудшении физического состояния немедленно стоит обратиться за помощью к специалистам.
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В Турции практически ежедневно фиксируют антирекорды по числу заражённых коронавирусом
В мире растет число случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это, к сожалению, несмотря на то, что специалисты проводят массовую вакцинацию. ВОЗ призывает, помимо прививок, продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией: носить маски и мыть руки.
Непростая эпидобстановка наблюдается в Турции. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу зараженных. При этом 85 % случаев вызваны британским штаммом COVID-19. Тем временем власти Австрии продлили локдаун в Вене до 2 мая. Ситуация непростая: больницы Вены сильно загружены.
А вот Израиль смотрит на ситуацию с долей оптимизма: страна планирует с 23 мая разрешить въезд группам иностранных граждан. Все прибывающие в Израиль обязаны будут иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, а также документ, подтверждающий прохождение вакцинации.
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