Три белорусских теннисиста на ранних стадиях покинули турниры в Испании и Китае

Новости Беларуси. Представители нашего мужского тенниса не радуют. Накануне турнир в испанской Сеговии покинул Егор Герасимов, а 1 августа по его стопам проследовал Илья Ивашко.

В первом круге белорус потерпел очень обидное поражение от Джема Илкеля из Турции. Обе партии соперник выиграл на тай-брейках – 9:7, 7:1. В мировом рейтинге Илкель располагается на 37 позиций ниже Ивашко.

Чуть ранее ракетку на Челленджере в Китае зачехлил Дмитрий Жирмонт. Его продвижение по сетке прервал местный теннисист Ву Ди – 7:5, 6:1.