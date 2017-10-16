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Три часа родной музыки нон-стоп: 6 декабря «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске

16.10.2017 - 17:12

«Золотая коллекция белорусской песни» отправилась в тур по стране. Почти 3-часовое шоу на родном языке – уже стало настоящим культурным событием. Настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады уже получили в Солигорске, Молодечно, Полоцке и других городах.

6 декабря в Минске выступление артистов пройдет с еще большим размахом – в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

По просьбам зрителей «Золотая коллекция» стала настоящим передвижным фестивалем. Раньше местом прописки был Минск, в Год культуры – культурная столица Молодечно. И каждый раз белорусскую песню ждали: билеты было не достать уже за месяц!

Телевизионные рейтинги подтверждали – белорусская коллекция на СТВ била все рекорды. В этом году такие знакомые и знаковые мелодии услышат буквально везде – проект СТВ стал своеобразным народным передвижным фестивалем!

На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами.

«Сябры», «Верасы», «Песняры», Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Николай Скориков и многие другие.

Три десятка хитов в каждом концерте. Большинство из них в свое время становились песней года. Теперь снова в телеротации. Причем, в исполнении, как кумиров целых поколений, так и молодых популярных артистов! Многим мелодиям в проекте дадут новую современную жизнь. Кстати, попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады не так уж и просто. Драгоценное собрание телеканала СТВ – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов.

На протяжении целого года в самых разных уголках страны зрителей ждут песни пронзительные, душевные, любимые, а самое главное НАШИ!

В общем, продолжение следует!

Фото: СТВ

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