Три десятка любимых хитов. Первый концерт проекта «Золотая коллекция белорусской песни» прошел в Солигорске

Новости Беларуси. Грандиозное шоу началось. Накануне в Солигорске стартовал первый концерт проекта «Золотая коллекция белорусской песни». На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Песняры», «Верасы», «Чарауницы», Ядвига Поплавская и многие другие. В каждом концерте – три десятка любимых хитов.

На протяжении целого года в самых разных уголках страны зрителей ждут любимые песни. 18 мая артисты с «Золотой коллекции» выступят в Гомеле, а 7 июня – в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.