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Три десятка вопросов на рассмотрении. Новый законотворческий сезон начинают парламентарии Беларуси

03.04.2017 - 08:38

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон 3 апреля начинают белорусские парламентарии. На весенней сессии депутаты намерены рассмотреть три десятка вопросов. Это законопроекты, которые затрагивают различные сферы. Среди них – новая редакция закона о противодействии монополистистической деятельности. Поправки могут быть внесены в документы, регламентирующие охрану общественного порядка во время спортивных мероприятий.

В целом же новый законотворческий сезон обещает быть плодотворным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
30 пытанняў, 30 законапраектаў. З іх 14 будут праходзіць у першым чытанні, чатыры законапраекты – у другім, 9 законапраектаў будуць аб ратыфікацыі і два законапраекты па ўказам Прэзідэнта. Мы працягнулі работу над законапраектамі, якія разгледжваюць якасць аказання паслуг.

Также 3 апреля откроется сессия Совета Республики Национального собрания. Помимо законотворческой деятельности сенаторы уделят внимание тому, как применяются законы в наиболее значимых для общества и государства сферах. Своеобразный мониторинг будет вестись параллельно с выработкой новых подходов по развитию местного самоуправления в стране.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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