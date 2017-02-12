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Триумфальное возвращение Домрачевой на пьедестал: серебро в гонке преследования на ЧМ

12.02.2017 - 17:08

Новости Беларуси. После почти двухгодичного перерыва трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возвращается на пьедестал.

Спортсменка завоевала серебро в гонке преследования на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Стартовав лишь с 27 позиции и уступая почти 1,5 минуты победительнице спринта, после второго рубежа Дарья поднялась уже на 9 место, а заключительная стрельба принесла ей первую в этом сезоне медаль. Домрачева 12 февраля закрыла все мишени на огневых рубежах и стала единственной из участников, кто не допустил ни одного промаха.

С завоеванием серебряной медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Болельщики с нетерпением будут ждать других побед Домрачевой. Спортсменка выйдет на трассу в масс-старте и примет участие в индивидуальной гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Триумфальное возвращение Домрачевой на пьедестал: серебро в гонке преследования на ЧМ

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