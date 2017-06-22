Тропический шторм Синди в США: погиб 10-летний ребенок

Новости США. Первые жертвы тропического шторма Синди в США. В Алабаме погиб 10-летний ребенок. Власти южных штатов от Техаса до Флориды предупреждали жителей о шторме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионы, где может произойти наводнение, были направлены вертолеты и катера. В отдельных районах закрыли дороги.

Тем временем на юго-западе США установилась аномальная жара. Столбик термометра местами превышает 40 градусов. От перегрева и солнечных ударов погибли 4 человека. Сказалась жара и на авиадвижении. В аэропорту Финикса были отменены десятки рейсов.