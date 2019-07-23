Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси обновили: что изменилось?
Новости Беларуси. Изменения ждут Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси. Соответствующие законы подписал 23 июля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, более 260 новаций в трудовом законодательстве не только сделают рабочие отношения более гибкими и прозрачными, но и расширят социальные гарантии для работников. Впервые вводится понятие «дистанционный труд», а дисциплинированные сотрудники получат гарантию занятости – они смогут претендовать на контракт с максимальным сроком – 5 лет.
Отцы теперь смогут брать двухнедельный отпуск в течение полугода после рождения ребенка. А женщины раньше выходить из декрета, даже если работа связана с командировками и ночными сменами.
Корректировка Уголовного кодекса коснулась антинаркотических статей – благодаря снижению нижнего порога наказания их будут назначать более избирательно.
Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте, а также реабилитацию нацизма.
Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте и реабилитацию нацизма
Новости Беларуси. Глава государства подписал и закон об изменениях в Уголовном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, корректировка коснулась антинаркотических статей – благодаря снижению нижнего порога наказания их будут назначать более избирательно. Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте, а также реабилитацию нацизма.
Михаил Бедункевич, начальник управления по противодействию экстремизму ГУБОПик МВД Беларуси:
Это позволяет привлекать к ответственности лиц, которые публично оправдывают нацизм, одобряют его или отрицают преступления нацистского режима либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников. Началом нашей инициативы по усилению борьбы с пропагандой нацизма послужили обоснованные возмущения простых людей, перед которыми все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые наши личности. Эти происшествия стали достоянием широкой общественности.
Рабочие отношения станут гибче и прозрачнее. Рассказываем, что изменилось в Трудовом кодексе
Документы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования.